Edoardo Donnamaria sembrerebbe aver messo un punto al rapporto con le sorelle Incorvaia. Durante la permanenza dell’ex vippone al “Grande Fratello Vip“, Clizia si era scagliata contro di lui per difendere la sorella Micol, che si era sentita sminuita dalle parole di Donnamaria sulla loro vecchia storia, per rassicurare la fidanzata Antonella Fiordelisi. Inoltre, Clizia ha anche ribadito più volte di non apprezzare la Fiordelisi e di non credere nella coppia dei “Donnalisi”. Ebbene, nonostante Edoardo fosse andato a casa sua alcuni giorni fa per salutare l’amico Paolo Ciavarro, la relazione tra i due sembrerebbe essere definitivamente deterioriata. Clizia ed Edoardo, infatti, hanno ufficialmente smesso di seguirsi su Instagram.

Ciò che ha stupito maggiormente, però, è stata un’altra mossa social del volto di “Forum”: il giovane romano ha unfollowato anche Micol Incorvaia, con cui nella casa aveva stretto un forte rapporto di amicizia. Questo gesto ha scatenato un vero e proprio caos sui social. In molti si sono schierati contro Edoardo, accusandolo di mancanza di lealtà contro una delle persone che le era stata maggiormente vicino dentro la Casa. Secondo tanti, Donnamaria sarebbe ormai ‘sottomesso‘ ad Antonella Fiordelisi e, per questo, gli ‘haters’ hanno addirittura mandato in tendenza il soprannome “Edobau“.

Dall’altra parte, però, c’è anche chi ha difeso l’ex vippone. I fan dei “Donnalisi” sono molto agguerriti e, per controbattere alla polemica, hanno lanciato l’hashtag ‘Donnamania‘, che è, a sua volta, finito tra le tendenze di Twitter. Insomma, è nata una vera e propria ‘lotta‘ tra fandom. Lo speaker radiofonico non ha rivelato il motivo per cui ha preso questa decisione, ma una persona che pare essere molto felice di questo ‘unfollow’ è sicuramente Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice ha messo mi piace a vari tweet dei suoi followers che esultavano per questa notizia, palesando tutta la sua gioia per la fine dell’amicizia con Micol.

A questo punto, bisognerà attendere per capire come reagirà l’Incorvaia quando uscirà dalla Casa del “Grande Fratello Vip”. Inoltre, in tutto ciò come si comporterà Edoardo Tavassi, amico di Donnamaria e fidanzato di Micol? Chissà…