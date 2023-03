GF Vip, parla Clizia: retroscena su Antonella e Edoardo

Clizia Incorvaia ha rilasciato oggi 21 marzo un’intervista a Sophie Codegoni e a tutta la squadra di “Casa Chi“. Nella lunga chiacchierata la compagna di Paolo Ciavarro ha commentato ampiamente il percorso di sua sorella Micol all’interno del “Grande Fratello Vip”. Partendo dall’ultimo successo raggiunto dalla sorella, che si è aggiudicata il titolo di finalista meno di una settimana fa, riuscendo a battere le agguerritissime Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Clizia, ovviamente, è ancora incredula e stracolma di gioia e ha dichiarato che la sua famiglia “sta festeggiando da una settimana” per questo traguardo. Dopodiché, spazio alla coppia degli “Incorvassi“. Clizia ha ribadito di approvare Edoardo Tavassi, che ha definito come una bella scoperta. Tuttavia, come ha già detto alla sorella Guendalina, sta aspettando di conoscerlo fuori per capire meglio se sarà veramente l’uomo giusto per sua sorella. Chiaramente, non poteva poi mancare la domanda d’obbligo sull’acerrima nemica di Micol nella Casa, Antonella Fiordelisi, che è stata eliminata dal reality proprio nella puntata di ieri 20 marzo.

Clizia non si è risparmiata e ha sganciato nuovi taglienti commenti sull’ex schermitrice. Dopo aver fatto inizialmente finta di non sentire la domanda postale, l’ex di Francesco Sarcina ha poi espresso ciò che pensa senza peli sulla lingua: “Questo nome è la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante e presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei”. Insomma, una stoccata non leggera nei confronti dell’ex vippona. E a chi paragona Antonella ad Oriana Marzoli per la loro esuberanza, Incorvaia ha voluto subito mettere in chiaro la differenza tra le due: “Ci sono modi e modi. Oriana è molto simpatica, non è come Antonella che è saccente e aggressiva. Oriana è ironica, super simpatica”.

Durante l’intervista, Clizia Incorvaia ha anche parlato di Edoardo Donnamaria. Il noto volto di “Forum” si trova da mesi tra due fuochi, essendo il fidanzato di Antonella Fiordelisi ma al tempo stesso amico di Micol e, soprattutto, di suo cognato Paolo Ciavarro. Come ha gestito questa complessa situazione fuori dal reality? Clizia ha rivelato che Donnamaria è passato a trovarli a casa per fare un saluto, dopo tanti mesi di lontananza. “Edoardo è passato da casa, a dare un saluto a Paolo, io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti. Era un po’ provato, ma l’ho visto molto preso”, ha rivelato. Resta da vedere se, con l’uscita di Antonella dalla Casa, Donnamaria riuscirà a mantenere il rapporto di amicizia con la ‘famiglia Incorvassi’ o se questa relazione verrà compromessa.

Antonella Fiordelisi e quei like di cattivo gusto

Ieri, 20 marzo, Antonella Fiordelisi ha dovuto lasciare per sempre la Casa del “Grande Fratello Vip”. Tornata alla vita reale, l’ex vippona ha subito trovato Edoardo Donnamaria ad aspettarla. I due hanno passato la notte insieme, cercando di recuperare i giorni di lontananza. Tuttavia, dopo aver ripreso in mano il telefono, l’ex schermitrice non si è staccata un attimo dai suoi canali social. La Fiordelisi è stata particolarmente attiva su Twitter, dove continua da ore a mettere ‘like’ a tweet di ogni genere, anche a quelli più offensivi nei confronti delle sue ‘nemiche‘ nella Casa.

Tra chi definisce “piastra giallastra” Micol Incorvaia, a chi insinua che quest’ultima, insieme ad Oriana Marzoli e Giaele De Donà, avrebbe bisogno di una doccia, fino a tweet denigratori verso Orietta Berti, i fan dei Donnalisi hanno scritto veramente di tutto. Ebbene, il ‘mi piace’ di Antonella Fiordelisi è presente ad ognuno di questi ‘cinguettii’ poco eleganti. Non solo, pare che la Fiordelisi abbia commentato le tre donne anche in una chat di Instagram definendole “frustrate e perfide“. Insomma, il gioco sembra non essere ancora finito per l’ex vippona.