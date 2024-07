Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia alla guida di uno show: i dettagli

Dopo essere convolati a nozze, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno annunciato un nuovo progetto professionale che li vedrà protagonisti assieme in un programma. Entrambi si metteranno dietro ai fornelli, sfoggiando le loro capacità culinarie in un cooking show. Lo hanno annunciato loro stessi lungo la mattinata di sabato 27 luglio, attraverso un post pubblicato sui loro profili social. Di che cosa si tratta? L’influencer siciliana e il volto di Forum saranno i protagonisti di “Assaggi“, format che viene trasmesso su Facebook e Instagram e che punta sui tutorial di ricette della buona tavola. La coppia di neo sposi subentra a Giorgia Palmas e a Filippo Magnini.

Le prime puntate della trasmissione saranno disponibili a partire dal prossimo autunno. Nel video di presentazione si vede Ciavarro con indosso il grembiule pronto a replicare un piatto del suo matrimonio, vale a dire la pasta con i gamberoni e il pecorino. Nella clip appare anche Clizia che affiancherà il marito nel progetto. Non appena il filmato ha fatto capolino sul web, centinaia di fan della coppia hanno commentato la nuova avventura professionale dei loro beniamini. Tanti coloro che hanno assicurato che li seguiranno per vedere come se la caveranno dietro ai fornelli.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dal GF Vip alle nozze

L’influencer e il presentatore si sono incontrati al Grande Fratello Vip 4, in onda nei primi quattro mesi del 2020. All’interno della Casa più spiata d’Italia è scoccata la scintilla, ma la conoscenza è stata interrotta dalla squalifica di Clizia che pronunciò delle frasi dimenticabili su Tommaso Buscetta. Nonostante ciò, una volta concluso il reality show, i due hanno continuato a frequentarsi privatamente dando inizio a una love story che è diventata via via più solida.

Lo scorso hanno sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Il padrino del bimbo è Alfonso Signorini, cioè il ‘Cupido’ che spinse per far sì che al GF Vip la relazione decollasse. Infine, pochi giorni fa, il coronamento dell’amore con il matrimonio celebrato in riva al mare a Forte dei Marmi. La fiaba d’amore continua… Davanti ai fornelli!