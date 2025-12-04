Paolo Ciavarro contro Clizia Incoravaia, “poco responsabile”. Lei chiama disperata la sorella Micol

Clizia Incorvaia, ospite a La volta buona, ha rivelato di aver attraversato una crisi di recente con il marito Paolo Ciavarro. A confermare il momento no della coppia è stata anche la sorella dell’influencer siciliana, Micol, anche lei presente nello studio del programma condotto da Caterina Balivo. Nel corso dell’ospitata, Clizia ha spiegato che circa un mese fa ha avuto più di un attrito con il compagno, il quale l’ha attaccata. In particolare, sempre a detta della stessa ex moglie di Francesco Sarcina, Ciavarro l’ha rimproverata affermando che è poco precisa e poco responsabile in determinate situazioni. Micol, in quel frangente, ha dato sostegno alla sorella.

Clizia Incorvaia rivela le critiche ricevute da Paolo Ciavarro

“Un mese fa io e Paolo Ciavarro abbiamo affrontato una crisi… Ogni tanto lo faccio arrabbiare perché io ho un lato un po’ più leggero”, ha confidato Clizia nella trasmissione di Rai 1, aggiungendo che a volte capita che il marito la critichi per essere poco puntuale e poco responsabile in alcuni frangenti.

“Io sono una persona estremamente profonda e sensibile. Fino ai 18 anni piangevo in classe. E la leggerezza mi serve come libera evasione…”, ha dichiarato l’influencer. Dall’altro lato ha spiegato che poter comprendere che, a volte, in una coppia, certi atteggiamenti possono dare fastidio. “Capisco che può non essere compreso questo mio lato fintamente non curante e fintamente leggero”, ha proseguito Clizia.

Micol Incorvaia e il ruolo avuto nella crisi tra la sorella e il marito

A questo punto, la ‘padrona di casa’ Caterina Balivo ha domandato a Micol se fosse intervenuta a fare da pompiere tra marito e moglie e se avesse avuto un ruolo nella risoluzione della crisi coniugale. “Il ruolo importante che ho avuto in questa faccenda è stare lì e sorbirsi tutto, ogni giorno, mille volte… Le sue chiamate di disperazione… Poi lei ha questa cosa meravigliosa di esprimere un concetto in dieci messaggi”, ha dichiarato Micol, svelando che la sorella ha il vizio di inviare nelle chat non discorsi interi, bensì poche parole alla volta. Insomma, è una di quelle persone che fa arrivare una marea di notifiche sui cellulari altrui. E la faccenda può ogni tanto provocare qualche fastidio ai destinatari dei messaggi.

“Lei ha dato un colpo al cerchio e una alla botte”, ha concluso Clizia, sempre parlando del sostegno avuto da Micol durante il periodo non roseo attraversato con il compagno. Non è la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il figlio di Eleonora Giorgi si ritrovano a vivere momenti di difficoltà a livello coniugale. Entrambi, in tempi non sospetti, avevano raccontato di aver già dovuto superare delle fasi non semplici durante la loro relazione.