Clizia Incorvaia, crisi vera con Paolo Ciavarro e bugie: confessioni con Caterina Balivo

Clizia Incorvaia nuovamente protagonista a La Volta Buona. L’influencer siciliana ha raccontato alcuni retroscena inediti della sua relazione con Paolo Ciavarro. La coppia ha vissuto un momento di crisi dopo aver affrontato un aborto spontaneo. Incorvaia, che sui social è alquanto attiva e si espone molto circa il suo privato, ha spiegato che ha dovuto mentire ai fan per preservare la sua privacy e per poter vivere il periodo delicato senza dover dare troppe spiegazioni. Così, ecco che su Instagram, assieme al compagno, è apparsa felice e radiosa, mentre in realtà stava passando una fase di difficoltà sotto tutti i punti di vista.

Clizia Incorvaia e la crisi con Paolo Ciavarro, quando i social diventano un boomerang

Intervistata a La Volta da Caterina Balivo durante la puntata del 22 settembre in onda su Rai Uno, la modella e influencer ha raccontato alcuni dettagli della crisi con Ciavarro. Il momento no è arrivato in concomitanza con i festeggiamenti del primo anno di love story. “Festeggiavamo il primo anno insieme – ha raccontato Clizia -. Ho avuto un aborto, non l’avevo condiviso con nessuno, né con la famiglia né con la community”. “Quel giorno – ha aggiunto – ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto con Paolo. Abbiamo fatto un video con la nostra canzone, con noi che ci baciavamo. Altrimenti ci avrebbero chiesto “che accade?”

Sui social il sorriso, in privato il nervosismo. “La ginecologa ci disse “siete forti, ce la farete”. Allora non avevo capito che cosa significasse quella frase. Quei mesi furono molto tosti, litigavamo spesso, Paolo piangeva in disparte, eravamo nervosi. Non fu facile. Ci hanno messo a dura prova. Poi siamo stati fortunati. Dopo tre mesi rimasi incinta”, ha concluso l’influencer. Quanto rivelato da Incorvaia prova per l’ennesima volta che i social, per chi si espone molto, rischiano di diventare in determinate occasioni dei boomerang. E, ancora una volta, fa capire alle persone che gli influencer, ovviamente, narrano solo ciò che vogliono e che di vite perfette non ce ne sono.

La scintilla tra Clizia e Paolo è scoccata al Grande Fratello Vip. I due fanno coppia dal 2020. Nel 2022 sono diventati genitori, accogliendo Gabriele. La prima paternità per Ciavarro, la seconda per Incorvaia, già madre di Nina, la figlia avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. A proposito di nozze, si sono sposati nel luglio 2024. Hanno affrettato un po’ i tempi rispetto a quanto stabilito così da essere sicuri che Eleonora Giorgi, già gravemente malata, avrebbe potuto essere presente alla festa. E così è stato. Eleonora infatti ha festeggiato con il figlio e la nuora. Si è poi spenta lo scorso marzo, stroncata da un cancro al pancreas.