Clizia Incorvaia parla dei figli, Palmas e Santarelli la stroncano: gelo in studio

Clima teso a La Volta Buona durante l’ospitata di Clizia Incorvaia. Sono volate occhiatacce con Elena Santarelli e Giorgia Palmas. A un certo punto l’influencer siciliana ha anche manifestato in modo evidente il proprio disappunto per quanto esternato dalle due showgirl. Ma si proceda con ordine: Caterina Balivo ha introdotto il tema dell’esposizione dei figli piccoli sui social. Clizia ne sa qualcosa visto che è stata denunciata dall’ex marito Francesco Sarcina. Ora dovrà affrontare un processo essendo stata rinviata a giudizio. Il cantante la accusa di usare le immagini della loro figlia Nina di 10 anni per fini propri su Instagram. La vicenda ha fatto parecchio rumore. Incorvaia, ospite da Balivo si è difesa, ma non ha convinto tutti, per usare un eufemismo.

Clizia Incorvaia intervistata da Caterina Balivo sull’esposizione dei figli

“Io sono caduta dal pero perché quando stavo con lui (Sarcina, ndr) abbiamo sempre pubblicato le foto di Nina. E pensa che quando io ho iniziato a fare l’influencer fu lui a spingermi a fare l’influencer, è sempre stato naturale per me postare sue foto. E lui era d’accordo”, ha raccontato Clizia che ha aggiunto: “Io e lui non abbiamo mai messo nero su bianco un accordo in cui io mi impegnavo a non pubblicare foto di Nina. Lui non mi ha mai chiamata per dirmi di non pubblicare. Ho saputo della denuncia senza che mi abbia chiamato”.

Balivo ha messo in campo tutte le cautele del caso, ricordando che la versione di Sarcina potrebbe essere differente da quella dell’ex moglie. Ha poi fatto intervenire sulla vicenda le altre ospiti presenti in studio, tra cui Giorgia Palmas e Elena Santarelli, le quali, pur con tutte le stucchevoli premesse del caso in cui hanno detto “lungi da noi dare giudizi”, hanno picchiato duro sull’argomento, lasciando chiaramente intendere di essere contrarie a chi come Clizia posta le foto dei figli piccoli sulle piattaforme web.

Giorgia Palmas e Elena Santarelli contro Clizia

La prima a prendere parola è stata Palmas, madre di Mia (5 anni) e Sofia (17): “Io pubblico foto, però sia per Mia sia per Sofia faccio un racconto delicato. Mia la riprendo solo di spalle, da un po’ pubblico il viso di Sofia ma perché ora è grande ed è d’accordo. Con suo padre nessun problema”. L’ex velina ha poi aggiunto:

“Il caso di Clizia mi ha colpito perché tutto ciò che riguarda i figli va preso con le pinze. Arriveranno nell’adolescenza con un racconto che non hanno scelto né chiesto. Avere già un vestito cucito addosso, cioè un racconto in cui magari loro non si riconoscono, è una scelta coraggiosa, forse azzardata. Posso dire che mia figlia di 17 anni non avrebbe gradito un racconto fatto al dettaglio su tutte le sue tappe di vita”.

Simile discorso lo ha fatto Elena Santarelli:

“Dal 2017 non esistono foto dei miei figli. I primi anni, ho mostrato i miei figli per colpa del mio cuore di mamma. Comunque li ho mostrati poco. Ad ottobre 2017 in direct su Instagram una persona mi scrive “tuo figlio è bellissimo è qui davanti a me”. Mio figlio non era con me perché era al ristorante con una mamma e il suo bimbo. Ho pensato che quella cosa mi ha dato fastidio. Cioè mi ha infastidito che qualcuno abbia riconosciuto mio figlio filmandolo. Quel filmato resta poi nel telefono di un’altra persona. Posso dire al cento per cento che i vantaggi di non mostrare i figli sono enormi. Anche mio figlio me lo dice”.

Il disappunto dell’influencer

Clizia a questo punto, avendo intuito che tutti i ragionamenti fatti in studio sono contrari al suo modo di intendere la questione, ha sussurrato un velenoso “ora magari vi rispondo”. Balivo ha capito in un amen che il clima si stava facendo incandescente e ha sdrammatizzato con un “non fatemela arrabbiare”. Nel frattempo in studio è stato ricordato che anche la polizia consiglia ai genitori di non esporre i figli piccoli sui social.

Nel mentre Santarelli ha chiosato: “Pubblicare i figli è anche una fonte di guadagno”. Balivo le ha fatto eco: “Ma i soldi del figlio poi li mettono da parte per lui i genitori o li spendono?” Domande lasciate cadere nel dimenticatoio. Clizia invece ha risposto ai discorsi precedenti di Palmas e Santarelli: “Nel momento in cui ho deciso di essere pubblica e di lavorare sui social io li coinvolgo anche nel gioco della moda. Mia figlia è venuta alla prima fashion week e l’hanno fotografata i paparazzi”. Dove l’avevamo già sentita questa cosa? Ah sì, da Fedez. Cari Fedez e Clizia, la storia dei paparazzi non regge. Anche se per caso fotografano i minori, laddove quegli scatti vengano pubblicati, i volti dei piccoli per legge vanno oscurati. Dunque la si finisca di dire “li faccio vedere io altrimenti li mostrano gli altri”. Non è così.

Balivo ha fatto un’obbiezione a proposito del fatto che Clizia coinvolga nel “gioco della moda” la figlia: “Però hai già deciso quasi di darle una strada così…”. “No, lei segue le sue attitudini – ha replicato Incorvaia -. Non è un vestito che io le cucio addosso. Io la coinvolgo nel mio gioco e nella mia vita come sempre i miei genitori hanno fatto con me. Io ho fatto un gioco soft non come altri personaggi che li hanno ostentati sempre in modo estremo”. Mentre l’influencer esponeva i suoi ragionamenti, Santarelli e Palmas si sono lanciate sguardi d’intesa che sono stati tutto un programma.