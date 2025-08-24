Sarcina, pesante stoccata a Clizia Incorvaia negli auguri alla figlia: cos’ha scritto

Tanti auguri a Nina Elisha Sarcina, la figlia di Francesco Sarcina e di Clizia Incorvaia. La piccola, il 24 agosto, ha spento 10 candeline. Doppia cifra e festicciola organizzata dalla madre. Presenti alcuni amici di famiglia e Paolo Ciavarro, attuale compagno dell’influencer siciliana, oltre a Gabriele, fratello di Nina (è il figlio avuto da Clizia e da Ciavarro). Sui social, mamma Incorvaia ha pubblicato alcune clip e alcune fotografie del party ristretto. Ha immortalato la figlia, ma mai in viso. Quando lo ha fatto, ha oscurato la faccia della bimba dopo che è stata denunciata dall’ex marito Sarcina che l’ha accusata di esporre la minore per i suoi business. Un caso spinoso che avrà un seguito giudiziario in quanto Clizia è stata rinviata a giudizio. La prima udienza è prevista per il prossimo dicembre.

Papà Francesco, frontman della band Le Vibrazioni, non era presente alla festa della piccola. D’altra parte, vista l’aria tesissima, difficilmente lo si rivedrà insieme all’ex moglie. I rapporti sono sotto zero. Ha però voluto fare gli auguri pubblicamente alla piccola attraverso un post Instagram. Un contenuto solo scritto e senza immagini di Nina, e non scevro di polemica, sotto certi aspetti. “Tanti auguri Nina Elisha Sarcina, oggi compi 10 anni. Che traguardo incredibile e quanti ne farai. Sarò sempre al tuo fianco anche se a volte a distanza, per le vicissitudini che la vita porta”, ha scritto il cantante. E fin qui nulla di particolare.

Poi l’attacco velato ma non troppo all’ex moglie: “Ma tu questo lo sai, perché il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti. Sempre connessi, amore di papà, sempre!”. Sarcina naturalmente non ha menzionato Clizia Incorvaia, ma quando parla di voci che sostengono di rapporti inesistenti è probabile che voglia mandare un messaggio all’ex moglie, la quale, in passato, ha sostenuto che quando stava con il musicista era spesso sola in casa e che ha cresciuto da sola la figlia. “L’ho cresciuta sola tipo ragazza madre. E lui ogni giorno in giro, fuori fino alle sei di mattina”, aveva raccontato Clizia in tv, durante un’ospitata a Live – Non è la d’Urso.

Ora Sarcina sostiene che è vero che non vede di frequente la figlia, ma dall’altro lato assicura che con lei ha una “connessione” forte. Parole che suonano come una replica alle critiche che l’ex moglie gli ha mosso in diversi frangenti. E il peggio deve ancora venire. A dicembre i due ex si vedranno in un’aula di tribunale per la spinosa vicenda delle foto social del loro frutto d’amore.