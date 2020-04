Paolo Ciavarro sogna il cinema: “Favorito? Mio padre non è così influente”

Paolo Ciavarro svela i suoi progetti futuri: “La tv rimane sempre un punto fisso… mi piacerebbe tentare nel cinema”

Reduce dall’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro fa il punto della situazione sulla sua futura carriera professionale. Figlio di due grandi nomi del cinema, come Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, l’ex gieffino ha da sempre cercato di scrollarsi di dosso l’etichetta di figlio d’arte e tentare un suo percorso lavorativo. Prima come militante nelle giovanili della Roma, poi a 17 anni lascia il calcio per proseguire gli studi e si trasferisce in seguito in Gran Bretagna. Dopo aver capito che quella non era la giusta strada, fa ritorno in Italia dove si spalancano le porte della televisione grazie alla partecipazione a ‘Pechino Express’ in coppia con il padre. Poi Forum, Amici e il Gf Vip: intervistato per il Giornale, Paolo ammette di voler tentare una carriera nel mondo del cinema ma vuole mettere in chiaro da subito di non sentirsi ‘raccomandato’ dai genitori: “Quando ero piccolino ci rimanevo un po’ male, con il passare degli anni ho capito delle cose e mi sono fatto una grande risata”.

L’ex gieffino ammette: “Ho ricevuto un sacco di insulti sul web per questo”

“Non sono un raccomandato, come se mio padre avesse chissà quale tipo di influenza. Questo valeva sia quando facevo il calciatore, che ora. Bisogna analizzare le cose razionalmente, quando si fanno questi discorsi. Non ne vale la pena prendersela”, dichiara Ciavarro, rispondendo così alle innumerevoli critiche ricevute durante gli anni. Poi confessa quali sono i suoi desideri dal punto di vista professionale: “La tv rimane sempre un punto fisso, sogno di condurre una trasmissione sportiva. Poi mi piacerebbe tentare la strada del cinema, del resto ho due maestri in casa. Comunque per ora è tutto fermo, a causa di questa situazione allucinante”.

La vittoria sfiorata al Gf Vip e la storia con Clizia Incorvaia

Dentro la Casa Paolo ha trovato l’amore: la storia con Clizia (seppur al momento vissuta a distanza a causa del Covid-19) sembra procedere nel migliore dei modi. Ma quali sono le cose che gli hanno fatto perdere la testa per la Incorvaia? “Forse non ci crederete, ma il suo carattere forte e la sua intelligenza. Soprattutto il suo modo di gestire le situazioni. Tutte caratteristiche che mi hanno colpito e che io stesso ho confermato a lei, in tempi non sospetti. Quando dentro la Casa non pensavamo minimamente che ci saremmo innamorati”. L’ex gieffino ha conquistato un meritatissimo secondo posto alla finalissima del reality. Gli viene chiesto: “Perché ha vinto Paola Di Benedetto e non tu?”, immediata la risposta del romano: “Ah non ne ho proprio idea. Per me è stata già una vittoria arrivare fino alla finale e non lo avrei mai detto sicuramente”.