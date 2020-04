Paolo Ciavarro cambia idea su papà Massimo: la confessione

L’ex gieffino racconta la sua storia d’amore con Clizia (al momento a distanza): “La nostra una vittoria ben più importante”

Forse il personaggio più timido e introverso dell’ultima edizione Grande Fratello Vip. Arrivando a classificarsi come secondo dietro solo alla vincitrice Paola Di Bendetto, Paolo Ciavarro ha comunque vinto: l’ex gieffino ha trovato l’amore con Clizia Incorvaia, una relazione che però dovrà ancora attendere di essere vissuta in pieno. Si perché una volta uscito dalla Casa, Paolo ha fatto ritorno a casa di mamma Eleonora, mentre la modella si trova attualmente in Sicilia: finché non termineranno le restrizioni a causa del Coronavirus, i due giovani non potranno incontrarsi. Intervistato per il settimanale di Alfonso Signorini CHI, Ciavarro ha infatti dichiarato: “La mia è una vittoria ben più importante, ce lo siamo detti anche ieri sera, stanotte io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. Meglio di cosi?”.

Le prime impressioni sul mondo ‘esterno’: “È stato scioccante”

“Un conto è immaginarlo, un conto è toccarlo con mano. Già vedere fuori dalla porta cento persone, tutti gli addetti ai lavori, con le mascherine e i guanti è stato scioccante. E poi, per me che sono romano, è stato veramente inquietante vedere scorrere le immagini, come in un film, di via del Corso vuota, di Fontana di Trevi e di piazza di Spagna deserte”, ha affermato l’ex gieffino in merito alla condizione estrema che sta vivendo l’intero pianeta a causa del Covid-19. Poi un parere sulla conduzione di Alfonso Signorini: “Semplicemente lui ha fatto la differenza, è stato empatico, umano, noi sapevamo che c’era lui, una sicurezza. E ci ha fatto, mi ha fatto capire, quanto era importante continuare proprio nella situazione che stiamo vivendo”.

Il rapporto con papà Massimo: “È orgoglioso di me”

Oltre all’amore di Clizia, Paolo ha solidificato il rapporto con i suoi genitori. Di papà Massimo ha infatti dichiarato: “Si sono sciolti tanti di quei nodi in questi tre mesi… Io lo so che ho un padre meraviglioso e mi faceva male non ripagarlo per tutto quello che fa e ha fatto per me. Questo sentivo e, invece no, è orgoglioso di me e io non potevo chiedere di meglio“.