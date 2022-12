Paolo Ciavarro a ruota libera. Intervistato a Turchesando, programma in onda su Radio Cusano Campus, il volto di Forum ha raccontato diversi retroscena inediti riguardanti la sua vita privata e professionale. Si è passati dal legame che ha con Barbara Palombelli, all’amore per la sua amata Clizia Incorvaia e per il figlio da lei avuto, Gabriele, fino al rapporto con i suoceri e l’idea di sposarsi. Non ora, ci sono troppe cose da fare, ma nemmeno tra anni: l’obbiettivo è quello di convolare a nozze in un futuro prossimo. Naturalmente prima c’è da pensare alla proposta di matrimonio, ma, niente paura, Paolo ha già qualche idea che gli frulla per la testa.

Capitolo Barbara Palombelli. In trasmissione la si vede sempre pacata, misurata e con comportamenti familiari. E quando si spengono i riflettori? Fa parte di quelle persone che si ‘trasformano’ oppure no? Buona la seconda opzione. Ciavarro ha infatti speso parole al miele per la giornalista, rivelando anche che cosa gli disse quando conobbe Clizia:

“Barbara Palombelli e Forum sono la mia famiglia, se non ricordo male è il settimo anno che sono con loro. Barbara è una professionista con la P maiuscola. Io sono cresciuto a Forum, da ragazzo sono diventato uomo, lì. Barbara vabbè, una donna di un’umiltà incredibile. Appena conosciuta Clizia cosa mi ha detto? Fantastica, mi ha fatto un sacco di complimenti. Lei è una persona magnifica, nonostante i suoi mille impegni ritaglia sempre dei momenti per me se ne ho bisogno. Lei è eccezionale davvero”

Insomma, la padrona di casa di Forum e di Stasera Italia, oltre che ad essere una persona preparata in campo professionale, è una donna squisita nella quotidianità. Parola di Paolo Ciavarro che è poi passato a parlare del suo frutto d’amore, Gabriele. Visto che nessuno ‘nasce imparato’, appena nato il bebè ha dovuto pian pian apprendere diverse cose. “La prima settimana avevo paura di prenderlo in braccio”, ha spiegato. In fretta ha però vinto i timori e oggi è un papà presentissimo, dolce e molto affettuoso.

Si parla spesso del fantastico legame venuto a crearsi tra Clizia Incorvaia e la suocera Eleonora Giorgi. Ciavarro, stavolta, ha però voluto porre l’attenzione sul rapporto che lui ha con i genitori della compagna. Pure in tale frangente sfatato il credo che tra genero e suoceri ci debbano essere attriti. “Con i miei suoceri ho un rapporto stupendo, sono fantastici, non vedo l’ora che arrivi l’estate per andare da loro in Sicilia. Mi sento amato e coccolato, non potevo chiedere di meglio“, ha confidato.

Tutto procede a gonfie vele, non resta che celebrare e festeggiare le nozze. Paolo ha ribadito che i fiori d’arancio senza dubbio arriveranno. Non appena lui e Clizia riusciranno a organizzarsi, si scambieranno le promesse d’amore. E la proposta di matrimonio? “Ho già una cosa in mente, io sono una persona semplice e quindi non aspettatevi fuochi d’artificio”, ha concluso.