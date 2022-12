GF Vip, Clizia Incorvaia: azioni legali per le frasi di Fiordelisi padre?

Al padre di Antonella Fiordelisi la storia d’amore fra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia proprio non piace per nulla, a tal punto che nelle scorse ore l’uomo si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sui social che non solo non è passato inosservato ma che ha scatenato grande scalpore.

Alla base dello scontro c’è come sempre il fatto che, in passato, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno avuto una breve storia d’amore, motivo per cui (fin da quando quest’ultima è entrata in casa) fra Micol e Antonella in casa sono volate scintille.

Ebbene qualche ora fa, chiacchierando con Giaele De Donà, Micol si è resa protagonista di alcune frasi molto velenose nei confronti dei “Donnalisi”. In buona sostanza, Micol ha lasciato intendere che il suo ex si compoterà con la spadista nello stesso modo in cui ha fatto con lei. Una volta terminata l’esperienza della casa, a quanto pare, la scaricherà senza pietà. “Non riuscivo ad ascoltarla talmente parla lei. È limitata. Ti giuro io lo conosco benissimo, quando uscirà da qua…” ha commentato Miccol, sottovoce per non farsi sentire.

Tanto è bastato a Stefano Fiordelisi per farsi partire un embolo. Nel pomeriggio, il papà di Antonella Fiordelisi ha sbroccato sui social, scrivendo parole decisamente poco carine:

“Micol è frustrata perché Edo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata. Questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato). Sta pensando a un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da quattro anni. Questo è quello che conta davvero! Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta (come Clizia fece anni fa e fu squalificata).”

Stefano Fiordelisi, al centro del ciclone, ha poi fatto dietrofront sottolineando che in realtà le frasi che aveva riportato erano delle citazioni di fan della figlia. Deianira Marzano, ad ogni modo, ha sottolineato che quelle stesse frasi poi sono state cancellate. In ogni caso, ad azione, reazione. Poteva Clizia Incorvaia a questo punto starsene zitta? Ovviamente no!

La reazione di Clizia Incorvaia allo sfogo di Stefano Fiordelisi

Questo pomeriggio Clizia ha pubblicato una serie di Instagram Stories con la sua personale replica a quanto detto da Fiordelisi. A quanto pare, l’uomo avrà presto bisogno di affidarsi a dei buoni avvocati, visto che le intenzioni della famiglia Incorvaia sono belligeranti. Clizia ha parlato di “azioni”, senza specificare legali, ma dal tono sembra stesse facendo riferimento proprio a ciò. Ecco il commento di Clizia Incorvaia sul caso:

“Considerazioni della domenica. Mi piace come molti stiano strumentalizzando, scrivendo cose assurde, domani ci sarà semplicemente un televoto di un gioco televisivo. Detto ciò, io so che quello che accadrà domani sarà la cosa giusta e comunque bisognerà ridimensionare tutto perché il Grande Fratello è un gioco e in ogni caso sono molto contenta di come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite sempre con buon cuore. Dando un esempio di donna stupenda che in televisione mancava. Forza Micol, e so già come finirà. Aggiungo come diceva mio nonno ‘l’ignoranza è una gran brutta bestia’. Volevo poi dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni.”

Per sapere quali saranno le azioni messe in campo dagli Incorvaia per difendere l’onore della dolce Micol bisognerà forse attendere la fine del reality, a questo punto.