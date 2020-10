Paolo Brosio al Gf Vip, quando entra nella Casa: parla lui

Paolo Brosio ha voglia di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e non manca poi molto al suo ingresso. In ogni puntata il pubblico si aspetta di ricevere notizie da Alfonso Signorini sulle sorti di Brosio, attesissimo concorrente al Gf Vip 5. Eppure queste notizie non arrivano mai, ma di certo non per volere del conduttore. Quella di Brosio è stata infatti una situazione un po’ imprevedibile visto che ha avuto il Coronavirus. Quindi il suo ingresso nella Casa non dipendeva e non dipende dal volere degli autori, ma dipende bensì dalle disposizioni dei medici. Oggi a parlare è stato proprio Paolo Brosio, che all’AdnKronos ha rivelato i tempi che lo separano dalla porta rossa della casa di Cinecittà. Il prossimo concorrente del Gf Vip dovrà prima rimettersi del tutto.

Paolo Brosio, quando entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip? Risponde lui

Queste sono state le sue parole: “Ora devo fare qualche giorno di recupero perché sono un po’ spossato e poi sono pronto ad entrare nella Casa dell Gf Vip”. Dopo aver rischiato di entrare nella Casa col Covid e dopo quasi un mese di isolamento, ora Brosio ha tutte le intenzioni di riprendersi e di iniziare la sua avventura. Lui è naturalmente molto felice di aver sconfitto il Covid e di esserne uscito. Inoltre si è detto fortunato perché è consapevole che altra gente risulta positiva per molto più di un mese. Brosio invece ne è uscito e si sente molto bene oggi. Non entrerà stasera nella Casa, perché prima di unirsi al resto del cast dovrà stare a riposo e recuperare le forze.

Brosio a riposo dopo il Covid e prima del Grande Fratello Vip

Dunque ciò che farà adesso è stare in un albergo di Frascati, nei pressi di Cinecittà, e spera ci sia anche un centro termale. Quando entrerà al Gf Vip? Non c’è risposta a questa domanda, potrebbe accadere già la settimana prossima oppure quella successiva. Una settimana di riposo potrebbe essere sufficiente comunque, inoltre è necessario rinforzare il cast con nuovi arrivi visto che il Grande Fratello Vip 5 potrebbe allungarsi di ben due mesi! Seguiranno di sicuro aggiornamenti su Paolo Brosio al Gf Vip.