Brosio presto al Gf Vip, lui conferma e rivela: “Rischiato di entrare positivo”

Paolo Brosio presto al Grande Fratello Vip 5: la sua partecipazione non è affatto saltata! Sono state settimane difficili per lui e abbiamo appreso solo negli ultimi giorni cosa gli fosse accaduto davvero. Sarebbe dovuto entrare nella Casa insieme al secondo gruppo nella seconda puntata di questa edizione, ma sin dal pomeriggio era emersa la notizia della sua assenza. A fine serata era stato Alfonso Signorini a spiegare al pubblico cosa fosse successo a Brosio. Il concorrente era stato ricoverato in ospedale per degli accertamenti medici, ma non si conosceva la natura di questi accertamenti. La verità è emersa solo ieri, dopo che Brosio si è negativizzato dal Coronavirus. Sì, è stato proprio il Covid-19 a impedire il suo ingresso al Gf Vip. Nella puntata di ieri sera ha raccontato con un video di aver ricevuto il tampone negativo nel giorno del suo compleanno. Era molto felice di stare molto meglio e adesso non vede l’ora di varcare la porta rossa.

Gf Vip, Paolo Brosio presto concorrente: “Appena guarito io entro”

All’Adnkronos infatti oggi ha rivelato: “Ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro”. Quando sarà dimesso dall’ospedale si avrà la certezza della sua guarigione, visto che è stato sottoposto a diversi esami e molti li sta continuando a fare. Adesso deve aspettare il secondo tampone e se sarà negativo lascerà l’ospedale. Non sappiamo se Alfonso lo chiamerà subito o se lasceranno passare altre due settimane, con altri tamponi, prima di farlo diventare ufficialmente un concorrente del Gf Vip 5. Brosio comunque ha raccontato che oggi sta molto meglio. L’infezione ai polmoni è regredita e anche ai bronchi. Ha piene intenzioni di ringraziare pubblicamente Signorini e i due opinionisti del Gf Vip per il supporto e l’affetto. Anche ieri sera si è emozionato per il video: “Mi sono commosso, mi hanno fatto una bella sorpresa”.

Brosio pronto per il Gf Vip, ma ammette: “Rischiavo di entrare da positivo”

Alfonso lo aspetta a braccia aperte e non appena sarà possibile arriverà anche Paolo Brosio al Grande Fratello Vip. Ma ha anche rivelato che c’è stato il rischio di entrare nella Casa da positivo al Coronavirus. Ha raccontato di aver avuto i primi sintomi quando era in isolamento prima del Gf Vip e ha chiesto di fare un controllo. “E meno male che l’ho fatto sennò rischiavo di entrare nella casa del ‘Gf Vip’ con i tamponi negativi ma con la polmonite!”, ha spiegato.