Paolo Bonolis ospite al Grande Fratello Vip? Si può fare: i dettagli

Paolo Bonolis farà una sorpresa ai concorrenti del GF Vip 6? Questa è la voce in circolazione oggi e che arriva direttamente da Casa Chi. Il programma Web che si occupa di gossip e dinamiche della Casa ha anche un appuntamento con le chicche di Gabriele Parpiglia, il venerdì. Ed è proprio da lui che è arrivata l’indiscrezione del giorno: Bonolis ospite al GF Vip. Pare non sia ancora cosa fatta, al momento, ma se ne sta parlando e potrebbe succedere. L’occasione per lanciare questo scoop è arrivata quando i giornalisti di Chi e Rosalinda Cannavò hanno parlato dei possibili nuovi ingressi nella Casa.

Parpiglia ha specificato che fin quando non verrà confermato il prolungamento del programma non ci saranno nuovi concorrenti. Questo perché gli ascolti al momento stanno premiando il cast attuale, checché se ne dica, e quindi gli autori non hanno bisogno di aprire la porta rossa a nuovi Vip. Tutto cambierebbe nel caso in cui si dovesse andare avanti fino a febbraio 2022, ipotesi di cui si è già cominciato a parlare. Nuovi concorrenti a parte, Azzurra Della Penna per prima ha aperto il dialogo su Paolo Bonolis.

Il conduttore è già intervenuto in diretta al GF Vip 6, a dimostrazione del fatto che sta seguendo la moglie Sonia Bruganelli e tutto il programma. Pare si stia anche divertendo, come hanno detto Parpiglia e i suoi colleghi, per questo è possibile vederlo presto nella Casa. Non come concorrente, è ovvio, ma come ospite. Azzurra ha parlato di un ingresso a sorpresa, di un ingresso pazzesco e incredibile, di “un nome pesantissimo”. Parpiglia in un primo momento ha provato a non scendere nello specifico, ha fatto un po’ il vago insomma. Alla fine ha condiviso questa chicca su Bonolis ospite al Grande Fratello Vip 6:

“Perché mi dovete mettere in difficoltà. Non so di cosa parlate, però se me lo chiedete… Non posso non condividere tra di noi qualcosa che potrebbe succedere. Diciamo che se all’inizio non era prevista un’ospitata a sorpresa di Paolo Bonolis nella Casa del GF, oggi questa ipotesi è più vicina al sì che al no”

Coinvolgere Paolo Bonolis al Grande Fratello Vip 6 sarebbe una bella sorpresa e di sicuro il pubblico gradirebbe. Resta da capire se Signorini riuscirà ad averlo in studio oppure a spedirlo proprio nel giardino della Casa, quindi per una sorpresa ai Vipponi. Difficile immaginare che Bonolis faccia la quarantena per passare due o tre giorni nella Casa, ma mai dire mai, a questo punto.