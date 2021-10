Grande Fratello Vip 6 si allunga: fino a quando, new entry. L’indiscrezione

Arrivano importanti notizie per il pubblico di Canale 5, ma anche per i concorrenti: anche questa edizione durerà più mesi

Arriva buone notizie per chi segue con passione il Grande Fratello Vip 6: si allunga ancora per qualche altro mese. Lo scorso anno, di fronte alla passione che i telespettatori hanno dimostrato nei confronti dei concorrenti, Canale 5 aveva deciso di allungare ancora di più l’edizione. In molti, però, avevano trovato esagerato il fatto che sia durato ben 167 giorni. Gli stessi gieffini si lamentavano per questa decisione. In particolare Tommaso Zorzi, poi uscito vincitore, aveva espresso addirittura l’idea di lasciare la Casa di Cinecittà.

Scendendo nel dettaglio, la quinta edizione è iniziata il 20 settembre 2020 ed è finita l’1 marzo 2021. Accadrà la stessa cosa quest’anno? Dagospia annuncia l’eventuale allungamento del GF Vip 6 fino a febbraio 2022. Sebbene non ci siano particolari dinamiche, rispetto alla passata edizione, e non ci sia la stessa passione verso i concorrenti, sembra che Mediaset abbia comunque valutato positivamente questo prolungamento. I piani alti avrebbero, dunque, trovato gli ascolti tv delle varie puntate adeguati.

Proprio da questo arriverebbe la decisione di far durare il reality show di Alfonso Signorini fino alla fine di febbraio. Tale scelta da parte di Mediaset porterà, ovviamente, dei cambiamenti all’interno del cast. Il prossimo mese di dicembre, la Casa di Cinecittà accoglierà nuovi gieffini, che si uniranno a quelli già in gioco. Qualcuno potrebbe anche decidere di lasciare la trasmissione di fronte all’allungamento.

Lo scorso anno, il reality aveva dato questa possibilità a chi non riusciva a portare avanti questa esperienza ancora per altri mesi. Visto che i gieffini sapevano che sarebbe durato fino ai primi di dicembre, chi ha abbandonato non ha dovuto pagare alcuna penale. Ad esempio, aveva preso questa importante decisione Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.

In questa sesta edizione potrebbe accadere lo stesso. Qualcuno tra i concorrenti presenti nello show di Canale 5 potrebbe decidere di tornare a casa, mettendo così fine alla propria esperienza, per trascorrere le festività insieme ai propri cari. I telespettatori sperano, però, a questo punto di assistere a dinamiche più coinvolgenti, visto che ci sarà questo allungamento.

Compreso ciò, bisogna ora attendere l’annuncio ufficiale da parte del reality show e scoprire chi saranno i futuri concorrenti, che entreranno nella Casa più spiata d’Italia a dicembre. Intanto, stasera andrà in onda la quattordicesima puntata di questa sesta edizione.