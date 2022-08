Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non si parlano più

È ufficialmente finita l’amicizia tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano. Da tempo il volto Mediaset e il collega romano non hanno più rapporti. Il marito di Sonia Bruganelli non è stato neppure invitato al recente matrimonio dell’artista con Flora Canto, che si è tenuto a Roma lo scorso 30 luglio.

Una fonte anonima ha fatto sapere al settimanale Di Più Tv:

“Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”