The end, fine di un’amicizia: che tra Flora Canto e Sonia Bruganelli i rapporti si sono azzerati lo si è capito da tempo. In tempi non sospetti la neo sposa di Enrico Brignano aveva pure lanciato una bordata alla moglie di Paolo Bonolis circa l’utilizzo dell’aereo privato. Ora è proprio quest’ultima a confermare, per la prima volta pubblicamente, che l’amicizia è evaporata. Conversando su Instagram con alcuni fan, l’opinionista del Grande Fratello Vip (è stata confermata per la settima edizione del reality show e farà coppia con Orietta Berti) ha ammesso che con l’attrice non ha più alcun legame. E pensare che un tempo furono inseparabili…

“Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme”, le ha domandato un utente su Instagram. Sonia ha dato una risposta lapidaria: “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano”. Quel “siamo state” altro non è che un’ammissione candida del fatto che l’amicizia sia naufragata. D’altra parte sabato scorso Flora è convolata a nozze con Brignano e di Sonia Bruganelli non c’è stata traccia, segno plastico che i rapporti tra le due donne oggi stanno a zero.

E pare che l’amicizia sia giunta al capolinea non in modo soft. Lo si evince da quel che è capitato qualche settimana fa: Sonia, dai suoi profili social, ha spiegato la comodità di poter usufruire dell’aereo privato per scongiurare il rischio di trovarsi a vivere l’incubo dei voli cancellati e di tutto ciò che ne consegue.

“Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto – ha scandito la moglie di Bonolis -, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere il bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. Riferimenti puramente casuali? Forse sì, forse no. Giorni prima chi si era lamentata delle compagnie low cost che annullavano voli all’ultimo minuto? Proprio Flora Canto, la quale aveva prenotato una vacanza in Grecia e, per il disguido, si era ritrovata a cambiare piani.

Naturalmente qualcuno ha riportato alla Canto le esternazioni della Bruganelli. La reazione dell’attrice è stata alquanto piccata: “Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”. Una replica di fuoco che, senza troppi mascheramenti, ha lasciato intendere che Sonia può permettersi l’aereo privato grazie ai meriti del marito e non ai suoi. Alla luce di tutto ciò, sì, l’amicizia si è conclusa. E sembra non benissimo.

“Siamo ancora una coppia io e Bonolis? Abbiamo tre figli”

Tornando alle recenti confidenze ‘social’ di Sonia, un’altra sua dichiarazione ha provocato curiosità. Qualcuno le ha chiesto se con Bonolis è tutto ok (nelle scorse settimane il gossip ha sussurrato di una possibile crisi). Lei ha dato una risposta piuttosto criptica. “Se con Paolo siamo ancora una coppia? Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”, ha dichiarato la Bruganelli. Ognuno interpreti la replica come meglio crede.