Aveva detto, ridetto e ripetuto che per lei sarebbe stata solo una parentesi e invece tornerà anche quest’anno come opinionista

Sonia Bruganelli aveva promesso che non sarebbe tornata al GF Vip, e invece tornerà. Sembrava decisa e ferma sulla sua posizione, quella della scorsa stagione televisiva per lei doveva essere solo una parentesi davanti alle telecamere. Il suo posto è in produzione, e lo ha ribadito anche dopo aver accettato di essere opinionista del Grande Fratello Vip per il secondo anno consecutivo. Quella parte di pubblico che non ha molto apprezzato Sonia in questo ruolo aveva creduto alle sue parole e aveva sperato di non rivederla, ma c’è anche una parte di pubblico che la sostiene. E al contrario è ben contento di ritrovarla seduta sulla poltrona rossa.

“Sei felice di tornare al GF? Noi siii!”, le ha scritto oggi qualcuno su Instagram. Sonia ha attivato le classiche domande e sta rispondendo ai suoi fan. Nelle prime arrivate la maggior parte erano già sul Grande Fratello Vip. Alla domanda sull’essere felice di tornare, per esempio, ha risposto di sì. Ha ringraziato la persona del messaggio e ha aggiunto: “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento”. Ha pensato che fare qualcosa di leggero la aiuterà in questo momento di cambiamenti, ha aggiunto.

C’è stato poi chi le ha chiesto se ha rivisto Soleil Sorge dopo il GF Vip e Sonia non ha risposto in modo diretto, ma ha lasciato intuire di no. Ha risposto infatti dicendo di aver rivisto Sophie Codegoni. Poi qualcuno le ha fatto notare che aveva detto sarebbe stata la prima e unica volta in video in televisione, chiedendole come mai ha deciso di fare una seconda volta il Grande Fratello Vip. Così Sonia Bruganelli ha svelato perché ha cambiato idea:

“La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”

Questa è la verità sul ritorno della Bruganelli, insomma. Ne aveva già parlato qualche settimana fa in una intervista, ma parlando solo della proposta lusinghiera di Signorini. Non aveva accennato a un periodo delicato. Al suo fianco ci sarà Orietta Berti e non più Adriana Volpe. Sonia sembra voler affrontare anche in modo diverso questo secondo mandato come opinionista del GF Vip 7, magari riuscirà a far cambiare idea quella parte di pubblico che non l’ha particolarmente apprezzata l’anno scorso?

Di sicuro non sembra cambiato il clima con la Volpe. A chi le ha chiesto se secondo lei Orietta sarà più “bacchettona di Adriana”, Sonia ha risposto così: “Non credo. Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco”. E suona proprio come una nuova, ennesima fracciatina ad Adriana Volpe…