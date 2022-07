Sonia Bruganelli, pazza idea: “Donna incinta al GF Vip per partorire…”

Le pazze idee di Sonia Bruganelli che ha consigliato ad Alfonso Signorini di far partorire una donna al Grande Fratello Vip. Ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, la produttrice, fresca di riconferma come opinionista del GF Vip 7, ha raccontato diversi aneddoti e curiosità riguardanti il reality più spiato d’Italia e la sua vita professionale. Inoltre ha commentato l’arrivo nel programma di Orietta Berti, che prenderà il posto di Adriana Volpe.

Capitolo riconferma al GF Vip. La questione ha sollevato parecchi mugugni da parte dei telespettatori che hanno dato alla moglie di Bonolis dell’incoerente. In effetti nei mesi scorsi la donna ha detto in tutte le salse che non avrebbe più fatto l’opinionista. E pure con una certa baldanza. E poi? E poi rieccola al posto dello scorso anno.

“Non che io volessi essere corteggiata perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione, però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo; la mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì”.

E ci risiamo, con la moglie di Bonolis che è pronta a fiondarsi nuovamente in video, ma che premette che la sua “immagine televisiva è diversa”. Si vada avanti. Quest’anno non ci sarà più Adriana Volpe, con la quale ebbe diversi battibecchi e parecchi scontri (le due si pungolarono anche a mezzo stampa). In arrivo c’è Orietta Berti, “un mito“. “Io – ha aggiunto la Bruganelli – l’ho conosciuta perché è venuta ospite a “I libri di Sonia” con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Che dire? Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra esperienza che farà è un’altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello”.

Si arriva alla pazza idea dell’imprenditrice, la quale ha dichiarato di aver detto agli autori del GF Vip che si sarebbe potuto osare ancor più rispetto alle precedenti edizioni, facendo partorire una donna nella trasmissione. Naturalmente si sarebbe prima dovuto individuare qualcuna che fosse incinta e che avrebbe accettato una simile proposta. L’idea, però, è stata bocciata. Motivo? Troppi rischi. “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era troppo rischioso”, ha raccontato l’imprenditrice.

Sonia Bruganelli al lavoro su Ciao Darwin e Tantissimo Me

Non solo GF Vip per la moglie di Paolo Bonolis che continuerà ad impegnarsi nella veste di produttrice televisiva. Il conduttore romano nella prossima stagione timonerà Ciao Darwin e il nuovo show Tantissimo me. La macchina organizzativa per confezionare i due programmi è già stata messa in funzione.

“Sì, stiamo cercando anche dei bambini – ha spiegato la Bruganelli -. Noi stiamo cercando un nuovo conduttore per un format che affiancheremo a un programma importante che è stato presentato ai palinsesti che è Ciao Darwin e poi stiamo cercando anche dei bambini per un altro nuovo programma che è Tantissimo me”.