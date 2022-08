Flora Canto, nozze e tensioni: “Ho fatto una puntura a Brignano”

Flora Canto ha rivelato qualche curiosità sul matrimonio con Enrico Brignano. I due hanno coronato il loro sogno d’amore lo scorso 30 luglio, dopo anni di attesa e pieni d’amore. Sono genitori di due splendidi bambini, Martina e Nicolò, e nel loro percorso di coppia mancava solo il sì. Quel sì è arrivato e sono felici più che mai adesso che hanno coronato il loro sogno d’amore, cominciato con la nascita dei figli. La cerimonia è andata bene, la festa anche e tutti i presenti avranno di sicuro dei bellissimi ricordi. Eppure gli sposi ne hanno qualcuno in più, perché non sono mancati gli imprevisti!

L’attrice è stata intervistata dal settimanale Gente e ha raccontato quel giorno tanto magico insieme al suo Enrico. Erano presenti circa 150 invitati quel giorno, si sono sposati in una romantica e bella villa nella regione Lazio. Tutto è andato bene, è stata una festa perfetta ma non sono mancate delle piccole tensioni. La mattina del grande giorno infatti ci sono stati dei piccoli ostacoli da superare, ma niente di irrisolvibile nel giro di breve tempo. Non a caso la Canto ha aggiunto che hanno “superato brillantemente” quegli imprevisti.

Eppure si sa, gli sposi e ancor di più la sposa tendono ad andare un po’ nel panico quando un evento rischia di rovinare il giorno più bello. Non Flora, lei non si è persa d’animo e ha subito risolto i problemi. Per qualche minuto ha temuto il peggio, pare, ma poi tutto è andato per il meglio. La sera prima delle nozze, Flora Canto e Enrico Brignano hanno dormito insieme nella villa in cui si sono sposati. Non hanno seguito la tradizione, ma lo hanno fatto per i figli. Si sono separati la mattina per i preparativi, ma qualcosa ha rovinato il risveglio: “Alle sei ho aperto gli occhi perché ho sentito gocce di acqua sui vetri. Pensavo fosse la condensa, era pioggia”.

C’era stato un sole cocente per settimane e settimane, ma quel giorno li ha svegliati la pioggia. Non è riuscita più a prendere sonno, ha atteso che il cielo schiarisse e appena sembrava andare meglio Enrico Brignano ha avuto il colpo della strega: “Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8:30, Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare diritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi”. Ci ha pensato la sua wedding planner a rassicurarla: era tutto sotto controllo.

Imprevisti e tensioni a parte, il matrimonio di Flora Canto e Enrico Brignano si è svolto regolarmente: pioggia e colpo della strega non hanno rovinato la magia di quel giorno. C’è stata anche una sorpresa da parte dello sposo: Brignano ha preparato un video per la sua Flora con tutti i momenti più belli degli anni che hanno vissuto insieme. “Mi sono commossa tanto”, ha svelato lei. Oltre al video, Flora ha ricevuto in regalo un bellissimo anello che aveva notato quando hanno comprato le fedi.