Paolo Bonolis ammette di aver tradito Sonia Bruganelli, “ogni tanto una boccata d’aria…”

Paolo Bonolis in vena di confessioni. Il conduttore romano è stato ospite a Come ti leggo, il programma dell’ex moglie Sonia Bruganelli in onda in seconda serata su Italia 1. Si è parlato, come prevede il format, di libri. In particolare i due ex coniugi si sono soffermati sulla Bibbia. E quando sono arrivati a commentare i dieci comandamenti, Bonolis ha ammesso di aver commesso adulterio. In altre parole di aver tradito durante il matrimonio. Il botta e risposta con l’ex moglie, che evidentemente era già al corrente della scappatella o delle scappatelle, si è dipanato su toni scherzosi e goliardici.

Paolo Bonolis ospite da Sonia Bruganelli: “Ho commesso adulterio”

Durante l’ospitata, il focus si è spostato sulla Bibbia e sulla valutazione dei dieci comandamenti. Quando si è giunti a parlare di quello che vieta di commettere adulterio, Bonolis ha subito messo le mani avanti. “Eh, lo dici a me?!”, ha chiosato, molto probabilmente in riferimento al fatto che l’ex moglie ha dichiarato pubblicamente in alcune occasioni di aver tradito l’ex marito durante il matrimonio. A Come ti leggo è venuto a galla che le corna pare che siano state democratiche all’interno della coppia. E infatti Bruganelli ha subito rimarcato: “Guarda che tu hai commesso adulterio!”.

Bonolis, per nulla in imbarazzo, ha così replicato: “Ma certo, come fai a non commetterlo? Ogni tanto una boccata d’aria!”. Infine ha proposto una versione aggiornata del comandamento: “Commetti adulterio con cautela”.

Il matrimonio di Bonolis e Bruganelli è durato 21 anni. La rottura è arrivata nel 2023. Dopo l’addio, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Nei mesi successivi alla fine del legame, la produttrice ha ammesso di aver tradito una volta l’ex marito. Lucio Presta, ex manager del conduttore, l’ha accusata di aver avuto più relazioni clandestine. Sonia ha smentito. Nessuno aveva invece mai parlato di tradimenti da parte di Bonolis; ci ha pensato lui stesso a vuotare il sacco.

Paolo Bonolis commenta la Bibbia

A Come ti leggo, a parte la questione dell’adulterio, Bonolis ha parlato in generale della Bibbia, dopo che Bruganelli l’ha presentata come “uno dei testi più importanti, famosi e influenti della storia dell’umanità”. “Purtroppo”, ha commentato il conduttore, per poi farsi più serio: “Io sono agnostico, non ho la presunzione di dire che non c’è niente, però non credo in quella che è un’ipotesi sulla quale è stato costruito un impero, esageratamente imperante. Non mi ha mai convinto”.

Bonolis ha anche evidenziato alcune profonde differenze tra l’Antico e Nuovo Testamento: “Nel Vecchio Testamento c’è una divinità sanguinaria e terribile, il Padre. Nel Nuovo Testamento, quantomeno, ‘non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te’, mi sembra già una rivisitazione molto più concreta”.

Ascolti Tv: come ti leggo chiude bene

Come ti leggo è stato trasmesso in seconda serata su Italia 1 per quattro puntate, raccogliendo dati non entusiasmanti, eccezion fatta per l’ultimo appuntamento, quello in cui è stato protagonista Bonolis. Di seguito i dati: