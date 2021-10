Paola Turani è diventata mamma: è nato il figlio, il nome scelto

Grande felicità per Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini, che oggi sono diventati genitori. A dare il lieto annuncio ci pensa la nota influencer, attraverso il suo seguitissimo profilo di Instagram. Lei stessa fa sapere che stanno bene, sia lei che il figlio appena nato, e soprattutto precisa che stanno vivendo “una felicità indescrivibile”. Paola realizza così il suo grande sogno di diventare madre, dopo non poche difficoltà, questa notte, precisamente alle ore 00.52, nell’ospedale di Bergamo. Finalmente lei e suo marito possono stringere tra le loro braccia il bambino che hanno desiderato per molto tempo.

Il nome scelto dalla coppia è Enea Francesco, come lei stessa fa sapere sul social network. La Turani aveva superato il termine previsto per la nascita del figlio lo scorso 30 settembre. I suoi fan erano, pertanto, in attesa da diversi giorni. Ed ecco che l’influencer 34enne improvvisamente condivide sui social la foto che la ritrae insieme a Riccardo, mentre entrambi guardano con amore il bambino. Durante i nove mesi di gravidanza, Paola aveva tenuto aggiornati i suoi followers su tutti i dettagli.

A maggio aveva svelato che attendeva un maschietto, attraverso il baby shower, ovviamente sempre sui social. Per Paola, come anche per il marito e imprenditore Riccardo, Enea Francesco è il primo figlio. Formano una coppia ormai da diverso tempo e hanno celebrato il loro amore, convolando a nozze, a luglio dell’anno 2019, a un anno di distanza dalla proposta di matrimonio.

Come ormai i suoi fan sanno bene, Paola Turani ha faticato molto prima di restare incinta. L’influencer 34enne aveva, tempo fa, chiesto ad alcuni followers di cercare di avere più sensibilità sulla questione, in quanto non riuscivano ad avere un figlio. In molti si chiedevano come mai non avessero ancora allargato la famiglia, ma non si trattava di una loro scelta.

Infatti, Paola ha sempre avuto un forte desiderio di maternità e per vari motivi la gravidanza non arrivava. Ed ecco che poi finalmente il famoso test è risultato positivo dopo tanta angoscia e sofferenza! Ora la Turani può ritenersi soddisfatta e felice per aver dato alla luce il figlio che ha tanto desiderato.