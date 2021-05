Paola Turani, svelato il sesso del bebè: l’annuncio tra emozione e lacrime

Paola Turani e Riccardo Serpella, nelle scorse ore, tramite un post su Instagram, hanno svelato il sesso del figlio che stanno attendendo: sul portone di casa appenderanno un bel fiocco azzurro, infatti la cicogna porterà in dono un bel maschietto. La coppia ha ufficializzato la notizia divulgando un filmato del suo primo “baby shower”, con tanto di palloncini, festoni colorati e coriandoli. A dominare, ovviamente, è stato il colore azzurro, in omaggio al bebè che l’influencer porta in grembo.

La Turani, sempre sui suoi canali social, ha spiegato che la festicciola è stata riservata ai soli affetti stretti familiari e che per tutti è stata una sorpresa lo scoprire che la gravidanza avrà come protagonista un maschietto. L’unico che già sapeva del fiocco azzurro in arrivo era il futuro papà. Paola ha inoltre fatto sapere che sia lei sia il suo compagno non avevano particolari ‘esigenze’ e che maschio o femmina sarebbe stato “indifferente“. A dir la verità Serpella un desiderio, in tal senso, continua a nutrirlo: avere sia un maschio sia una femminuccia. Ma per questo si vedrà più avanti: per ora si festeggia!

L’influencer ha infine raccontato di aver avuto la percezione di essere incinta di un bebè maschio. Percezione che si è rivelata azzeccata. Prima di sapere il sesso, è addirittura scoppiata in lacrime. No, nessun dolore. Si è trattato di un pianto di emozione bagnata dalla gioia: “Ero talmente agitata che ancor prima di scoprire il sesso ho avuto un momento di crisi e sono scoppiata a piangere”.

Paola Turani e i problemi a rimanere incinta

Nell’aprile del 2020 l’influencer bergamasca è stata protagonista di uno sfogo tanto duro quanto giusto, innescato dall’ennesima domanda fattale dai fan in merito al perché non cercasse di allargare la famiglia. In quell’occasione Paola invitò tutti ad avere più tatto sulla questione, sottolineando che non sempre il non avere figli è una scelta voluta da una coppia. Ad esempio nel suo caso il desiderio di maternità è sempre stato forte, ma la dolce attesa non arrivava per altri motivi. Poi, poche settimane fa, il colpo di scena: il test che ha dato esito positivo. Emozione e felicità a non finire!