Paola Perego snobba Live-Non è la d’Urso: il post della conduttrice

Paola Perego riluttante sull’ipotesi di partecipare a Live-Non è la d’Urso come ospite: i dettagli

È ormai noto il futuro ritorno di Paola Perego in Rai. La nota conduttrice televisiva, che vanta numerosissime collaborazioni sia con la tv di stato che con Mediaset, nell’ultimo periodo ha svelato di tornare presto in onda dopo la pausa dal piccolo schermo. Ancora non è ben chiaro quale sia il programma che andrà a presentare. Qualche ora fa, attraverso alcune storie di Instagram, Paola ha dato la possibilità ai suoi seguaci di porle qualche domanda sulla sfera privata e lavorativa. C’è chi ha chiesto come stesse dopo il suo incidente con la gamba e chi spera in una nuova edizione de La Talpa. Tra i vari quesiti, un follower le ha domandato se fosse mai disposta a recarsi nel salotto di Live-Non è la d’Urso. La risposta della Perego sembrerebbe una chiara frecciatina per Barbara d’Urso.

Vedremo mai Paola Perego ospite a Live? Sembra proprio di no, l’indizio social

Nel corso del pomeriggio di questa domenica 3 maggio, la nota conduttrice televisiva ha voluto ritagliarsi qualche minuto per dedicarsi ai suoi follower di Instagram attraverso il format delle domande. Un fan le ha chiesto delucidazioni circa una probabile nuova edizione de La Talpa, ma la Perego, come già dichiarato in altre occasioni, ha risposto negativamente: il problema sarebbe legato all’enorme investimento necessario per produrre il reality, e da quel che sembra non sarebbe nei piani futuri della Rai. In seguito, un follower molto curioso le ha domandato: “Ciao Paola, andresti mai come ospite a Live?”. La Perego in risposta ha pubblicato l’emoticons del viso con una mano sulla faccia, come per dire che una proposta del genere non è e non sarà mai nei suoi progetti.

L’incidente con la gamba, come sta ora

Diversi giorni fa, Paola è stata vittima di uno sfortunato incidente domestico che le è costato una distrazione del quadricipite, una seria lesione del muscolo della coscia. La conduttrice, in tale occasione, si è mostrata sui social in uno scatto mentre camminava con l’ausilio di due stampelle ortopediche. Ad oggi sembra andare meglio, la donna lo ha fatto sapere in una delle domande sopracitate.