Paola Perego con le stampelle: brutto infortunio per la conduttrice

Sfortunato incidente per la conduttrice: Paola Perego condivide sui social uno scatto in cui cammina con le stampelle: cosa è accaduto

“Niente mondiali per la Perego”, ha voluto sdrammatizzare così la conduttrice mostrandosi in uno scatto pubblicato su Instagram in cui la si vede camminare con l’ausilio di due stampelle ortopediche. Paola Perego ha avuto un serio infortunio, che le è costato uno strappo muscolare al quadricipite anteriore della coscia. La conduttrice conta un seguito pazzesco sui social, Paola non perde mai occasione di condividere la sua quotidianità con i suoi sostenitori. Ed è proprio per questo che, non appena la Perego ha pubblicato il post dell’incidente, in tantissimi si sono chiesti cosa fosse successo. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare: nonostante le tantissime domande dei fan in cui hanno chiesto in che modo si fosse provocato lo strappo, la donna non ha ancora spiegato come sono andate le cose.

Paola Perego incidente alla coscia: la foto con le stampelle preoccupa i fan

Sul web la Perego si è mostrata sorretta da due stampelle ortopediche, oltre alla mascherina obbligatoria sul volto. La foto, dove sembra si trova nell’atrio della palazzina dove risiede, ha allarmato non poco i follower che hanno immediatamente chiesto notizie circa il suo stato di salute. Ed è proprio la conduttrice che, nel rispondere ad un commento di un fan, ha spiegato quanto accaduto: “Distrazione del quadricipite”. La presentatrice avrebbe quindi avuto un serio infortunio domestico, provocato da una lesione al muscolo della coscia. I fan hanno quindi chiesto anche come avrebbe fatto a provocarsi tale danno ma a questa domanda Paola non ha ancora risposto. Quel che è certo che alla donna servirà un lungo periodo di riposo e probabilmente dei cicli di riabilitazione.

Mesi fa la lesione alla mano

La scorsa estate, tramite una storia di Instagram, la Perego pubblicò uno scatto della sua mano fasciata sul letto di una clinica. In tale occasione, la donna aveva informato che si era trattato di un’incidente domestico avvenuto in cucina.