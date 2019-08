Paola Perego in ospedale: incidente domestico per la conduttrice

Perché Paola Perego è finita in ospedale: cosa è successo alla conduttrice

Brutta disavventura per Paola Perego. La presentatrice Rai è finita in ospedale per colpa di un incidente domestico. A rivelarlo la diretta interessata in una storia di Instagram, dove ha pubblicato uno scatto della sua mano fasciata sul letto di una clinica. La Perego non ha fornito ulteriori dettagli ma ha chiarito che si è trattato di un incidente domestico avvenuto in cucina. Dunque vacanze rovinate, almeno in parte, per la 53enne, che si sta godendo la sua prima estate da nonna. Lo scorso novembre la figlia Giulia, avuta dall’ex marito Andrea Carnevale, è diventata nonna per la prima volta del piccolo Pietro. Un arrivo che ha completamente stravolto la vita di Paola, più che a suo agio con il nipotino.

Paola Perego: mano fasciata per un incidente domestico

“ Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente… “, ha raccontato Paola Perego su Instagram, non nascondendo la sua mano fasciata. In passato l’ex modella ha ammesso di avere un rapporto complicato con la cucina. “Siccome io non cucino, quando i miei figli andavano da amici le cui mamme facevano torte buonissime, io mi facevo perdonare giocando con loro alla Playstation. Ed ero bravissima. Dovevo cercare di mediare, altrimenti ero una mamma che non sapeva fare niente”, ha confidato tempo fa a La Vita in Diretta. La Perego si è forse spinta oltre per amore del suo primo nipotino?

Paola Perego e il ritorno in tv dopo Non disturbare

Dopo la nuova edizione di Non disturbare, il programma estivo in onda in seconda serata su Rai Uno, Paola Perego si è presa una piccola pausa dalla tv. Il suo sogno è però quello di riportare sul piccolo schermo La Talpa, reality show di successo dei primi anni Duemila.