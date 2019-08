Paola Perego: l’idea del ritorno della Talpa e gli attacchi di panico

Paola Perego si svela: il successo di Non Distrurbare, il possibile ritorno de La Talpa e gli attacchi di panico del passato

Paola Perego, dopo l’ottimo riscontro in termini di auditel di Non disturbare (trasmissione prodotta da Stand By me), si è confessata al quotidiano Il Tempo, parlando a ruota libera della sua vita professionale e privata. Tanta la carne al fuoco finita nell’intervista: dalla voglia di proseguire il programma anche d’inverno, alla pazza idea di riportare La Talpa in tv, fino alle confidenze familiari. Una Perego a tutto campo, meno inquieta e più sicura di sé rispetto al passato, come lei stessa ha confessato.

Perego: il motivo del successo di Non disturbare

Per la Perego il segreto del successo di Non disturbare è stata l’atmosfera familiare creata attorno al programma: “Tutto si svolgeva in una camera d’albergo. Per questo attorno a noi c’era tanta complicità e intimità. Le interviste di ‘Non disturbare’ hanno fatto emergere il lato umano dei miei ospiti. E questo è arrivato al pubblico”. Spazio poi all’ospite più divertente che ha avuto. “Se parliamo di divertimento – confida – sicuramente Cristiano Malgioglio. Sono andata da lui e gli ho detto che ero lì per andare a letto con lui. Abbiamo riso tanto. Cristiano è un uomo molto profondo e sensibile”. Visto il successo estivo, la conduttrice non nasconde che le piacerebbe continuare anche in autunno e inverno, “magari una sera a settimana”. “Per ora – aggiunge – tutto questo è solo un progetto. A settembre ne saprò di più”. Nel caso ha già in mente due nomi da corteggiare: Federica Angeli e Samantha Cristoforetti.

La Talpa? “Mi sento prontissima”

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, il direttore della seconda rete, Carlo Freccero, non ha escluso un ritorno in tv de La Talpa. “Mi sento prontissima. Il pubblico non aspetta altro. Su Facebook hanno creato perfino gruppi dedicati e raccolte firme per chiedere una nuova edizione del programma. Secondo me potrebbe funzionare ancora oggi […] C’è tanta voglia di Talpa”. Si passa sul versante privato. Su che cosa è concentrata oggi? “In questo momento sono molto presa da mio padre che si è rotto il femore ed è sulla sedia a rotelle. Ha 89 anni ma è sempre stato un uomo molto attivo. Con mia sorella siamo molto unite e collaboriamo per accudirlo nel migliore dei modi. Il nostro sogno è quello di rimetterlo in piedi il prima possibile”.

“Ho sofferto perfino di attacchi di panico”

Sempre narrando della sfera privata, la Perego confessa: “Sono felice quando passo il mio tempo con le persone a cui voglio bene. Molto spesso, però, mi basta stare in contatto con la natura. Ho lavorato molto su me stessa eliminando il superfluo. In passato sono stata un animo molto inquieto”. Un’inquietudine dettata dal non sapere quali fossero di preciso i suoi stessi bisogni. “Non conoscevo le mie emozioni – spiega – Ho sofferto perfino di attacchi di panico e in quei momenti l’unica cosa che riuscivo a fare era buttarmi a capofitto nel lavoro”. Un periodo però che si è lasciata alle spalle: “Finalmente sono consapevole di ciò che mi fa stare bene. Sto continuando il mio percorso ma adesso è molto più facile vivere con me.”