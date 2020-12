Paola Perego parla della morte di papà Pietro: “Fa davvero male”

Paola Perego per la prima volta pubblicamente parla del grave lutto che l’ha colpita, attraverso un post divulgato sui suoi profili social. La conduttrice, assieme ai suoi familiari, in queste ore sta piangendo la morte del padre Pietro, venuto a mancare a 90 anni nelle scorse ore. Da tempo l’anziano era malato, ancor prima dell’arrivo della pandemia di coronavirus. Oltre ai problemi pregressi, nell’ultimo periodo ha contratto proprio il maledetto virus che pare abbia concorso a far precipitare la situazione clinica. L’uomo si è cosi spento, lasciando un grande vuoto nella conduttrice dei Filo Rosso (Rai Due) che con il genitore condivideva un legame molto profondo.

“Non c’è mai un momento giusto per dirsi addio, non c’è un’età in cui il distacco può essere meno doloroso. Questo strappo, così forte e profondo adesso fa davvero male caro papà”. Così la Perego ha esordito in un toccante post veicolato su Instagram, su cui ha pubblicato anche uno scatto in cui la si vede al fianco del padre. Paola ha rimarcato che fortunatamente, oltre al dolore, restano i bei ricordi di una vita intera, unico balsamo alle fitte dell’anima.

La conduttrice Rai ha quindi ricordato di quanto papà Pietro fosse una persona “stoica ed eroica”, ma anche in possesso di una squisita “dolcezza” ‘segreta, mai sbandierata e custodita con cura. Quindi la Perego ha concluso:

“Oggi abbiamo riso ripensando alle tue battute, abbiamo pianto pensando di non poter più sentire la tua voce, però adesso ti immagino sorridente papà, a pedalare sulla tua bici, godendoti il sole in faccia con quegli occhiali scuri che ti piacevano tanto, perché come dicevi tu, ti facevano sembrare un bel giovanotto. Grazie a tutti voi che ci siete stati vicino anche solo con un pensiero, il vostro abbraccio è arrivato”.

Paola Perego: il sostegno di amici e fan dopo la morte del padre

Il post, pubblicato nella tarda mattinata odierna, è subito stato commentatissimo da fan, amici e colleghi che in gran numero hanno cercato di dare il proprio sostegno morale alla presentatrice. Tra i volti noti che hanno speso un pensiero nei confronti dell’amica e collega ci sono stati Amadeus e la moglie Giovanna, Giulio Golia, Emanuela Tittocchia, Simona Ventura, Stefano Bettarini e molti altri ancora.

Anche Gianni Sperti ha lasciato un cuore rosso. L’opinionista di Uomini e Donne in queste ore sta vivendo una situazione tanto simile quanto dolorosa a quella di Paola, visto che anche lui ha perso la figura paterna di recente. L’ex marito di Paola Barale per il momento ha preferito non raccontare le cause che hanno portato il genitore a spegnersi, limitandosi a informare sulla scomparsa del proprio caro.