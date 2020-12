Paola Perego, è morto il padre: dramma familiare per la conduttrice

Dramma familiare per Paola Perego che piange la morte del padre, Pietro. L’uomo è venuto a mancare nelle scorse ore. A renderlo noto è la sua agenzia Arcobaleno Tre che attraverso un tweet ha annunciato il decesso, cercando di dare sostegno alla conduttrice. Purtroppo la preoccupazione della presentatrice che la situazione clinica relativa al genitore potesse precipitare non è risultata infondata. La stessa Perego infatti, pochi giorni fa, dopo aver appreso che sia suo padre sia sua madre – entrambi residenti a Milano – erano risultati positivi al Covid, diceva di essere “terrorizzata“. Inoltre rendeva noto tutto il suo dispiacere per non poterli vedere e per non potergli star vicino come avrebbe voluto.

Piero, sempre stando a quello che dichiarò la figlia, aveva problemi di salute non semplici ancor prima che il Covid si abbattesse sull’Italia e più in generale sul mondo. Infatti già più di un anno fa, prima che la pandemia si rivelasse in tutta la sua drammatica carica e pericolosità, spiegava che suo papà, novantenne, era assai malato. “Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo“, dichiarava.

Poi si è messo di mezzo pure il Covid che ha aggravato ulteriormente la situazione. Si ricorda che anche la Perego nei mesi scorsi ha contratto il virus, riuscendo a sconfiggerlo. Dopo la guarigione ha narrato la sua personale lotta, parlando di “giorni difficili”. Per il momento Paola, a riguardo della scomparsa del genitore, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul lutto che l’ha colpita, preferendo vivere il proprio dolore in silenzio. Anche suo marito Lucio Presta non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né sui media ‘tradizionali’ né sui suoi profili social.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. ???? — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020

Il ritorno in tv con Filo Rosso di Paola Perego

Da poche settimane Paola Perego è tornata in tv, in casa Rai, con il nuovo programma Filo Rosso, in onda sul secondo canale del servizio pubblico. L’annuncio del rientro sulla tv di stato è cominciato a circolare la scorsa estate. Prima delle indiscrezioni, poi la conferma della diretta interessata. La trasmissione è iniziata ad andare in onda con la prima puntata sabato 21 novembre 2020, venendo trasmessa dalle ore 14 alle ore 14,50 circa.