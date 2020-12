Uomini e Donne oggi, Gianni Sperti grave lutto: è morto il padre

Dolorosissimo momento per il noto opinionista ed ex ballerino, che sui social dà il triste annuncio sulla scomparsa del padre

Il padre di Gianni Sperti è morto. A dare il triste annuncio ci ha pensato lo stesso opinionista di Uomini e Donne, circa un’ora fa. Con un post su Instagram, il ballerino ha fatto dunque sapere che purtroppo suo padre non c’è più. In particolare, Gianni ha condiviso un immagine completamente nera con scritto “Ciao papà”. Non si sa, al momento, cosa sia accaduto. Sperti ha deciso di non rendere note le cause della morte del padre. Tutti i fan hanno subito mostrato affetto al noto opinionista di Canale 5. Tra i vari commenti è possibile notare quelli di volti appartenenti al programma condotto da Maria De Filippi. Hanno commentato subito il post Ida Platano, Clarissa Marchese, Giulia Latini, Valentina Autiero, Pamela Barretta, Teresa Langella, Riccardo Guarnieri, Pietro Tartaglione, Sabrina Ghio, Manuel Vallicella e molti altri. Non manca, ovviamente, il commento di Gemma Galgani.

Un duro momento per Gianni, il quale era molto legato al padre. Solo lo scorso mese di giugno, aveva condiviso uno scatto che lo ritraeva insieme a lui durante un abbraccio. L’opinionista era contento di aver avuto la possibilità di riabbracciare il papà dopo ben sette lunghi mesi di lontananza. A causa della pandemia del Coronavirus, Sperti non poteva stare vicino al padre. L’ex ballerino aveva rivelato di voler essere prudente con il virus, fortemente pericoloso per le persone anziane. La sua è una famiglia molto unita, come ha fatto più volte notare. Gianni ha anche due fratelli, una sorella, cinque nipoti e la madre. I suoi genitori lo scorso anno avevano festeggiato 50 anni di matrimonio, celebrati con felicità dallo stesso Gianni.

Sicuramente si tratta di una perdita molto dolorosa per Sperti, il quale ha sempre reso noto il legame che lo unisce alla sua famiglia. Non si conoscono, però, le cause della morte al momento. Probabilmente sarà lo stesso opinionista a renderle note, se vorrà. Agli occhi del pubblico non può non essere un fulmine a ciel sereno, visto che Sperti non aveva di recente reso noto alcun problema del padre. Va sottolineato che Gianni ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua famiglia.