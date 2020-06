Gianni Sperti riabbraccia padre, foto che commuove Web: “Finalmente”

Uomini e Donne, Gianni Sperti riabbraccia il padre dopo sette mesi di lontananza: la foto che commuove

Come tutti sapete, Uomini e Donne è andato in onda anche durante la pandemia non solo con la fase del corteggiamento virtuale ma anche con le puntate in studio, dov’erano presenti Gianni Sperti e Tina Cipollari che come tutti avranno vissuto problemi e difficoltà dovuti alle restrizioni governative. Soprattutto Gianni che oggi ha voluto condividere con i suoi follower un momento molto particolare dopo mesi e mesi di attesa: parliamo per la precisione dell’abbraccio col padre; non un abbraccio qualsiasi ma l’abbraccio che più di tutti l’avrà riconciliato con il mondo, visto che Gianni ha potuto avvicinarsi al suo papà dopo ben sette mesi. E per un figlio – potete ben immaginarlo – non poter abbracciare i propri genitori è quasi un incubo (ricordiamo che Sperti ha dovuto essere prudente perché il Covid-19 si è rivelato particolarmente pericoloso per le persone anziane).

Gianni Sperti e il padre, tanti ex di Uomini e Donne felici per l’opinionista

Oggi è arrivato il momento che Gianni attendeva da tanto e la foto che vedete qui di seguito è davvero bella, soprattutto perché si legge tanta felicità nell’espressione facciale del padre. A commentare lo scatto sono stati in tanti, e tra questi non pochi sono coloro che hanno frequentato la trasmissione di Canale 5 in un modo o nell’altro: si possono leggere ad esempio i commenti di Andrea Dal Corso, Riccardo Guarnieri, Claudia Dionigi, Karina Cascella, Alessandro Calabrese e non solo, con alcuni dei quali – pensate ad esempio a Riccardo, Karina e Claudia – Gianni ha ancor oggi un rapporto speciale. Essendo arrivato dopo sette lunghi mesi l’abbraccio tra Gianni e suo padre avrà senz’altro emozionato l’opinionista che finora non ha mai nascosto i suoi sentimenti e i suoi stati d’animo neanche a Uomini e Donne.

News Uomini e Donne, una bella giornata per Gianni Sperti: tra le storie compare anche la nipote

Gianni ha potuto riabbracciare non solo il papà ma anche la nipote, come si vede tra le storie che ha pubblicato su Instagram qualche ora fa; per l’opinionista è stata insomma una bellissima giornata che difficilmente dimenticherà, dati il valore che per lui ha sempre avuto la famiglia e il rispetto che ha sempre portato alle persone per lui importanti (pensate alla riservatezza che ha mantenuto ad esempio su Paola Barale nonostante l’argomento fosse venuto fuori persino in trasmissione…).