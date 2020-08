Paola Ferrari, frecciatina a Diletta Leotta? “È più una showgirl”

Paola Ferrari è ritornata a parlare di Diletta Leotta. E certamente le sue parole non passeranno inosservate. Ha spiegato, durante l’intervista rilasciata a VeroTv, che è molto diversa rispetto alla sua collega, definendola “più una showgirl”. Ha cercato comunque di spiegare meglio quello che ha detto, ben consapevole che, ogni affermazione sulla Leotta, innesca sempre un putiferio. Se, in passato, non correva assolutamente buon sangue fra le due donne, adesso pare proprio che i rapporti siano più che pacifici. Anche se l’ultima precisazione della Ferrari sul modo di essere e di lavorare tra lei e Diletta ha fatto molto chiacchierare. Attraverso l’intervista, la giornalista sportiva ha anche voluto parlare del suo più grande sogno lavorativo (non ha a che fare con Diletta Leotta, bensì con Federica Sciarelli) e ha espresso il suo personalissimo parere sul cambio di conduzione di Tiki Taka. Come sempre Paola Ferrari ha spiegato limpidamente – senza autocensure – il suo pensiero, anche se questo significa essere presa di mira. Lo ha sempre fatto e lo continuerà a fare. La sua sincerità deve essere apprezzata.

Paola Ferrari su Diletta Leotta: lei è più una showgirl?

Intervistata dal settimanale VeroTv, Paola Ferrari ha voluto spiegare che è molto diversa rispetto a Diletta Leotta. Ha detto che è bellissima e che sta facendo dei passi importanti sulla strada che ha deciso di percorrere, ma che non ha molti tratti in comune con lei: “Più incentrata sullo spettacolo. Lei non è la giornalista sportiva per come la intendo io, è più una showgirl”. Chiaro riferimento, questo, alla partecipazione della Leotta al Festival di Sanremo prima come ospite e poi come conduttrice. In entrambi i momenti aveva fatto tanto chiacchierare. Ma Sanremo, senza gossip e critiche, non è Sanremo! La Ferrari ha tenuto a precisare – ancora una volta – che non ha nulla contro Diletta. In passato aveva avuto tanto da ridire sul suo conto e su quello di Belen Rodriguez, ma adesso niente di davvero grave. Anche se questa sua precisazione non passerà di certo inosservata.

Le confessioni di Paola Ferrari e i tentativi di riavvicinamento fra Leotta e Scardina

Paola Ferrari ha poi spiegato che vorrebbe condurre Chi l’ha visto o almeno fare la valletta di Federica Sciarelli (sua grande amica) e che Tika Taka sarebbe dovuto finire con l’uscita di scena di Pierluigi Pardo (il suo posto è stato preso da Piero Chiambretti). E della Leotta si sa quello che ha detto… Deciderà di rispondere? Magari è più impegnata a fare nuove prove di pace col suo ex fidanzato!