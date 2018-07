Paola Ferrari: “Belen? Furba e senza talento. Diletta Leotta? Vistosa”

By

Cosa ha detto Paola Ferrari su Belen Rodriguez

Paola Ferrari contro Belen Rodriguez. A Non disturbare, il programma di Rai Uno condotto da Paola Perego, la giornalista Rai ha criticato la showgirl argentina. Secondo la Ferrari Belen è più bella e furba che talentuosa. Ma allo stesso tempo ricca e intelligente, una persona da ammirare. “Bella, furba, ricca. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così. Se tu riesci ad avere un successo di questo tipo assolutamente priva di ogni goccia di talento vuol dire che sei intelligente e brava. Un consiglio? Continuare così, trovare l’uomo giusto, mettere via più soldi possibili e aprirsi una fattoria“, ha detto la Ferrari. Dichiarazioni che, sicuramente, faranno discutere.

Cosa ha detto Paola Ferrari su Diletta Leotta

“Diletta Leotta? È esattamente il contrario di quello per cui ho sempre lottato, è estremamente vistosa e punta molto su quello, ma è brava e simpatica. Lei è stata furba perché è brava ma gli uomini l’hanno messa lì per un altro motivo e lei li ha fregati“, ha detto Paola Ferrari sulla collega di Sky Sport, recentemente passata a DAZN.

Come replicheranno Belen e Diletta a queste dichiarazioni? Lasceranno correre o risponderanno a tono?