Paola Ferrari punge Wanda Nara: “Che soddisfazione”

Il post di Paola Ferrari su Wanda Nara dopo la prima giornata di campionato di Serie A

Paola Ferrari continua a mostrarsi sincera e schietta. Nelle ultime ore la giornalista ha avuto qualcosa da ridire su Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Nella prima giornata di campionato di Serie A la Ferrari e la soubrette argentina si sono scontrate in tv: Paola su Rai 2 alla guida de La Domenica Sportiva mentre Wanda è tornata al timone di Tiki Taka accanto a Pierluigi Pardo. Con 2 punti di scarto di share il programma Rai ha avuto la meglio sulla trasmissione Mediaset, andata in onda eccezionalmente in prima serata su Italia Uno. Una vera e propria soddisfazione per la Ferrari, che ci ha tenuto a ribadirlo su Instagram.

Il post Instagram di Paola Ferrari su Wanda Nara e Tiki Taka

“Che soddisfazione battere Wanda Nara! La DS con me e Jacopo Volpi registra il 7,07 di share contro il 5,4 di Tiki Taka. La sfida si fa interessante. Grazie a tutti!”, ha scritto Paola Ferrari su Instagram. In un secondo post ha aggiunto: “L’importante è partire bene. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare per migliorare sempre. Specialmente con un competitor forte e ben condotto dall’amico Pardo. Buon campionato a tutti”.

Wanda Nara e lo sfogo su Mauro Icardi a Tiki Taka

Al momento Wanda Nara non ha replicato alle parole di Paola Ferrari. Nel corso della prima puntata di Tiki Taka, però, la sud americana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Wanda ha smentito i gossip e le fake news dell’ultimo periodo: dall’addio di Icardi all’Inter, passando per la sesta gravidanza e il presunto tradimento del marito con un trans.