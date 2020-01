Paola e Chiara di nuovo insieme in Tv da Fazio: vite cambiate, no reunion

By

Reunion Paola e Chiara? Le due cantanti raccontano tutto la verità

Paola e Chiara hanno fatto il loro ritorno in Tv: hanno rilasciato un’intervista a Fabio Fazio che, nel corso di Che tempo che fa, ha posto loro la domanda da un milione di dollari… ci sarà una reunion? Entrambe hanno spiegato di aver diviso artisticamente le loro strade: attualmente Paola è una deejay mentre Chiara un’attrice. E non hanno nessuna intenzione di ricomporre il duo. Ricorderanno sempre con piacere i successi ottenuti, ma la musica non le unirà più. Prosegue, invece, la carriera da cantante di Paola, che ha recentemente realizzato un brano con Miss Keta, LTM.

Paola e Chiara, che lavoro fanno oggi?

A Che Tempo che fa, Paola e Chiara hanno fatto questa confessione: “Noi siamo una famiglia. Questo resterà per sempre. Dividersi è molto malinconico, però è corretto quando si giunge alla fine di un percorso”. Paola ha spiegato cosa fa oggi: “Sono una deejay, una instagrammer, ma continuo sempre con la musica”. E infatti è appena uscito il suo pezzo con Miss Keta. Dopo le parole della Littizzetto su Amadeus, Paola ha detto, parlando del suo ultimo brano: “Il tema è quello delle donne. Noi non vogliamo stare un passo indietro, ma stare alla pari degli uomini. Così è giusto e corretto”.

Curiosità su Paola e Chiara: un aneddoto particolare

Il turno di Chiara: “Dovevo combattere la mia timidezza, per questo ho fatto diversi corsi di recitazione e me ne sono innamorata. Ho proseguito con la musica, ma il mio sogno è quello di fare l’attrice”. Dopo le lacrime di Uma Thurman, l’intervista a Elisa e il ritorno di Lucianina, Paola ha parlato di un aneddoto legato a Marzullo: “Qualche mese fa, avevo un’intervista a Roma su Repubblica. Tornando in treno, ho usato il bagno. Ora è tutto automatizzato… si apre la porta e nel bagno c’era lui!”.