Luciana Littizzetto mette in guardia Amadeus: “Ne esci infeltrito”

Luciana Littizzetto ritorna a Che Tempo che fa e parla di Amadeus

Luciana Littizzetto poteva non parlare del caso “Amadeus“? Il suo ritorno – a distanza – a Che tempo che fa è iniziato con alcune parole dette nei confronti del conduttore di Sanremo 2020, che in quest’ultima settimana ha dovuto rispondere a numerose critiche. Quello che ha detto sulle sue co-conduttrici non è piaciuto ai più e anche la Littizzetto ha voluto dire la sua… ovviamente in maniera sempre simpatica! Ha più che altro voluto dargli dei consigli, visto che lei ci è passata per il Festival di Sanremo assieme all’inseparabile Fabio Fazio.

Gaffe su Francesca Sofia Novello, le parole della Littizzetto

A Che tempo che fa, la Littizzetto ha parlato innanzitutto della gaffe fatta su Francesca Sofia Novello: “Tra le undici donne, ci potev0 stare anche io. È successo un gran casino sulla fidanzata di Valentino Rossi perché Amadeus ha detto che è molto bella e che sa stare un passo indietro rispetto a un grande uomo. Ma io avrei potuto fare meglio! Avrei potuto fare un passo indietro e mi sarei stesa dietro! Mi levavo subito di torno”. E poi lo ha messo in guardia: “Devi fare attenzione: l’Ariston è come una lavatrice e ne puoi uscire infeltrito! Devi stare attento a non pestare mer…i. Non c’è nulla che ti salvi”.

I consigli di Luciana Lettizzetto ad Amadeus per il Festival di Sanremo

La Littizzetto ha poi voluto dargli dei consigli: “Prima cosa, quest’anno al centro ci sarà la musica… anche se è una boiata pazzesca, ma dillo anche tu. Sorridi molto ma non troppo sennò sembri scemo. Non fidarti di nessuno, tranne di Vincenzo Mollica. Quando entra Tiziano Ferro, toccalo, che porta bene. Ah, essere molto belle è una botta di c..o e non una conquista”.