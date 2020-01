Amadeus e Francesca Sofia Novello, spunta il retroscena: “Ha detto lei di dirlo”

Sanremo, ancora polemiche su Amadeus dopo le parole su Francesca Sofia Novello

La bufera che ha travolto Amadeus a poche settimane dal suo Festival di Sanremo non accenna a placarsi. Le parole pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione su Francesca Sofia Novello continuano a far discutere. C’è chi ha compreso le intenzioni del conduttore e quindi oggi lo difende e chi invece proprio non perdona e continua ad accusarlo di maschilismo. A intervenire oggi è Luca Dondoni che, ospite a Tv Talk, ha portato la sua personale testimonianza di quanto accaduto dietro le quinte della conferenza di Sanremo 2020. Pare infatti che le parole pronunciate da Amadeus sulla Novello siano state un riassunto di quanto raccontato dalla ragazza quando si sono incontrati e conosciuti.

Amadeus, il retroscena raccontato a Tv Talk: “Lui ha riportato ciò che lei gli ha detto di dire poco prima”

Dondoni ha quindi prima detto che dal suo punto di vista il polverone sollevato su Amadeus non è giustificato, poi ha raccontato il retroscena. Queste le sue parole: “Lui ha riportato ciò che lei gli ha detto di dire poco prima. Questo Amadeus non ha fatto in tempo a raccontarlo. Cioè ‘come ti presento?’, quando si sono parlati. La Francesca Sofia Novello ha detto sai effettivamente sono sempre stata, ora non ricordo se un passo di lato o un passo indietro, in poche parole non ho mai succhiato la luce di Valentino. Voglio fare la mia carriera tranquillamente”. Poi ha proseguito scagionando Amadeus: “Lui ha pensato di interpretarla, facendole quasi un favore dicendo questa cosa. Naturalmente detta in questo modo e strumentalizzata così come è stato, in un momento come questo dove certe parole devono e possono essere pesate meglio, ha creato un polverone. Ma non credo, anzi sono certo che non fosse sua intenzione”.

Amadeus maschilista? Anche Platinette difende il direttore artistico di Sanremo 2020

Anche Platinette, presente in studio, ha detto che il polverone sollevato su Amadeus non è giustificato, ma il dibattito si è acceso anche nello studio di Tv Talk. Dondoni ha insistito e a sostegno della sua tesi è tornato anche indietro nel tempo, ricordando che Gabriel Garko è stato presentato come valletto. E non solo: “Lo presentarono come un uomo bellissimo e come il più desiderato dalle italiano”.