Paola e Chiara omaggiano Barbara d’Urso: la reazione è virale

Paola e Chiara hanno deciso di omaggiare Barbara d’Urso durante uno dei loro concerti. L’ormai ex volto storico della Mediaset non ha nascosto la sua reazione di fronte al bel gesto del duo di cantanti. Da diversi mesi le due sorelle Iezzi hanno dato vita a una reunion attesa da anni dai loro fan e stanno girando l’Italia con un nuovo tour. Ebbene in mezzo al pubblico a sorpresa, durante uno dei loro concerti, c’era anche Barbarella.

Ed è accaduto qualcosa di davvero inaspettato durante questo like. Infatti, Paola e Chiara improvvisamente hanno omaggiato la d’Urso cantando Dolceamaro, il brano interpretato proprio dalla conduttrice. Di fronte a questo inatteso gesto, Barbara non è riuscita a trattenere le lacrime. Si è commossa e ha iniziato a girarsi intorno riprendendo gli altri spettatori presenti, con il suo smartphone. Il video ha nelle scorse ore fatto il giro del web.

Barbara è apparsa spiazzata dall’omaggio ricevuto da Paola e Chiara, che hanno intonato il suo celebre brano sul palco durante un loro concerto. E questo si evince dalle sue lacrime. I presenti hanno iniziato a tenere il ritmo del brano battendo le mani intorno alla d’Urso, che ha prontamente ringraziato le sorelle Iezzi. Di fronte alla bella reazione del pubblico, Paola ha affermato: “Siete pazzeschi! È giusto… Tu sei pazzesca”.

Barbara d’Urso: quando tornerà in TV?

Il pubblico più affezionato alla conduttrice si chiede oggi quando e se sarà possibile rivederla sul piccolo schermo. Mediaset ha deciso di non rinnovare il contratto con Barbara, lasciando il suo posto a Myrta Merlino, che intanto è tornata a parlare della collega. C’è la probabilità che un giorno la d’Urso finisca su Discovery.

Non solo, la nota presentatrice potrebbe presto raccontare la sua versione dei fatti in TV, riguardante l’addio a Mediaset, con una spinosa intervista a Belve. Il noto programma di Rai Due potrebbe ospitare Barbara in una delle sue nuove puntate e questa è un’ipotesi non poi così sbagliata.

Infatti, di recente sui social network, d’Urso e Francesca Fagnani sono apparse insieme sorridenti, mentre sorseggiavano un caffè sedute su una sdraio. L’incontro inaspettato è avvenuto a Maratea, durante il Festival del Cinema, e si ipotizza che effettivamente Barbara potrebbe mettere in atto la sua “vendetta” proprio nel salotto di Belve.

Non resta che attendere per scoprire il futuro della d’Urso in TV. D’altronde lei stessa ha rincuorato i suoi fan rivelando che, dopo l’addio a Mediaset, “non è finita qui”.