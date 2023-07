Fagnani e Barbara d’Urso, foto a sorpresa: si prepara la “vendetta”

A Maratea, il Festival del cinema, la foto che non ti aspetti. Barbara d’Urso e Francesca Fagnani sorridenti, assieme, sorseggiando un caffè sedute su una sdraio. Segnali tutt’altro che velati a Mediaset che lasciano presupporre che l’ex timoniera di “Pomeriggio Cinque” potrebbe tra non molto ritrovarsi nello studio di “Belve“, noto programma di Rai Due dove la Fagnani realizza interviste a tu per tu in cui personaggi famosi dicono ciò che non hanno mai rivelato. E se ‘Barbarella’ dovesse un giorno sedersi innanzi alla collega è probabile che tiri fuori fulmini e saette contro Mediaset che, a detta sua, l’ha lasciata orfana di programmi da un giorno all’altro senza concederle gli onori dell’addio, vale a dire salutare il pubblico che in questi anni l’ha seguita.

Se sarà “vendetta“, sarà quindi probabilmente a “Belve” in cui c’è l’atmosfera ideale per vuotare il sacco. Non appena lo scatto delle due conduttrici è stato messo sui social è divenuto virale e in tanti hanno scommesso che la d’Urso stia preparando quel piatto che va servito freddo, la “vendetta” appunto.

Senza dubbio ‘Barbarella’ sapeva bene che una foto del genere avrebbe fatto rumore. Per questo lo scatto lo si può rileggere come un segnale spedito ai vertici del Biscione. “La faccenda non è finita qui e non appena ci sarà l’occasione televisiva giusta scatenerò la tempesta”: potrebbe essere questo il ragionamento fatto dall’ormai ex “Lady Cologno”. La Fagnani sarebbe più che contenta di averla tra i suoi ospiti. Pochi giorni fa ha infatti lasciato aperto un portone nei confronti della collega. “È la benvenuta da sempre, non da ieri”, ha sottolineato la compagna di Enrico Mentana.

Quando rivedremo Barbara d’Urso in tv?

Quasi sicuro, però, che l’intervista a “Belve”, casomai verrà organizzata, non sarà a breve. La d’Urso è legata in esclusiva a Mediaset fino al termine di dicembre 2023. Altrimenti detto non può andare in trasmissioni della concorrenza, a meno che i piani alti del Biscione le diano l’ok.

Come è noto non tira una bella aria tra ‘Barbarella’ e l’azienda di Cologno Monzese dopo il defenestramento da Pomeriggio Cinque. Ciò significa che è assai probabile che si rivedrà la d’Urso in tv non prima dell’inizio del 2024. Altra ipotesi, meno probabile, è che la la conduttrice partenopea rescinda anzitempo il contratto col Biscione così da poter essere libera di abbracciare nuove opportunità professionali.