Dopo l’inaspettata reunion, che ha fatto felice i loro fan più fedeli e non solo, Paola e Chiara Iezzi hanno fatto delle confidenze importanti sulla loro vita privata al magazine Vanity Fair. 49 anni la mora, 50 la bionda: entrambe le sorelle, in gara al Festival di Sanremo 2023, non hanno figli.

La vita privata di Paola Iezzi di Paola e Chiara

Per Paola Iezzi si è trattata di una scelta ben chiara, presa personalmente perché a suo dire incompatibile con la sua vita d’artista:

“Mai pensato di avere dei figli. Siamo una coppia di artisti, e gli artisti fanno fatica con i figli. L’arte necessita di una devozione spesso totalizzante. Lo avrei fatto se avessi smesso di fare questo mestiere, che però è stato più forte di qualunque altra cosa”

Paola è legata da ben 14 anni al fotografo Paolo Santambrogio. Secondo la Iezzi a unire i due l’amore nel senso più ampio del termine, il sostegno, la fiducia, il supportarsi a vicenda sempre e comunque. Nonostante un sentimento così importante la Iezzi è stata in analisi per ben dieci anni: un aiuto concreto e importante, che l’ha portata ad affrontare i momenti più difficili, a crescere e maturare.

La vita privata di Chiara Iezzi di Paola e Chiara

Al contrario di sua sorella Paola, Chiara Iezzi sognava di avere dei bambini ma non sono arrivati:

“Mi sarebbe piaciuto, non è successo, e mi è mancato. È passato il momento in cui potevo farlo quindi mi sono presa cura di me con la terapia psicologica e poi ho preso un cagnolino, Luce, che accudisco come un bimbo”

Chiara di Paola e Chiara è sposata dal 2014 con l’ex rabbino Meir Cohen: per amore la cantante ha abbandonato la religione cattolica per abbracciare la dottrina ebraica. Dopo aver messo da parte momentaneamente la musica si è concentrata sulla recitazione, lavorando molto a teatro.

Chiara ha inoltre confessato di essere stata vittima di violenze:

“Dopo la pandemia ho iniziato a ricevere sui social dei messaggi privati aggressivi, da persone che non conoscevo. Da bambina sono sempre stata vittima di bullismo per cui non era la prima volta per me… Erano dei messaggi molto violenti, macabri, arrivavano di continuo. Mi sono talmente spaventata, mi sono chiusa in casa e avevo paura di uscire. Sono finita al Pronto Soccorso e ho chiesto aiuto. Ho avuto un piccolo episodio di violenza a otto anni, un’estate in campeggio, e credo che quella cosa lì non l’ho mai elaborata del tutto”

Chiara Iezzi si è dunque lasciata andare all’agghiacciante racconto:

“Era ora di pranzo e volevo andare a comprare delle caramelle, ma c’era poca gente in giro perché erano tutti a mangiare. Mi sono fermata al bar, ero alla cassa, e un ragazzino sui 16 anni mi si è avvicinato, perché voleva passarmi davanti, e mi ha strattonata. Io ho un po’ risposto, dicendogli di farmi finire, ma non ho fatto in tempo che mi ha preso per il braccio e trascinata in un angolo del campeggio lontano da dove stavamo noi. Mi ha picchiata e poi ha tentato di tirarmi giù gli shorts. Solo che si è fermato perché ha sentito delle voci di qualcuno che lavava i piatti e se ne è andato. Io sono rimasta sotto shock per dieci minuti non sapendo dove fossi e chi fossi, e poi ho ritrovato la strada per tornare dai miei”

Il motivo del litigio tra Paola e Chiara

Paola e Chiara hanno detto momentaneamente addio al mondo della musica nel 2013. Troppo nervosismo, troppa tensione, troppa stress, come ha spiegato qualche tempo fa la sorella Iezzi mora. Era venuto meno anche l’entusiasmo degli inizi, che aveva portato le due cantanti a litigare più del dovuto e a spingere Chiara a scegliere la recitazione anziché le sette note. Di recente la coppia ha rivisto il proprio percorso musicale e, tenuto pure conto dell’immenso affetto dei fan, ha deciso di presentare una canzone ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2023.