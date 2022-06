Chiara Iezzi di Paola e Chiara, lo sfogo preoccupa: “Subisco violenze…”

Chiara Iezzi, l’ex cantante del duo Paola e Chiara, oggi sta facendo preoccupare parecchio i suoi fan su Instagram. Entrando nel dettaglio, ha condiviso un post sul suo ufficiale profilo social che la ritrae sorridente. Non si tratta, però, di una foto scattata oggi, come lei stessa fa notare. Il sorriso pare si sia spento sul suo volto e lo scatto risale a quasi un anno fa. Chiara afferma che da mesi ormai non sorride. Parla di un periodo difficile e particolare, ma le successive parole stanno allarmando non poco il pubblico che la segue.

“Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio, Chiara”

Queste le parole della cantautrice oggi 49enne, sorella di Paola Iezzi. Le due hanno formato insieme un duo che ha conquistato il successo negli anno ’90 e nei primi anni del 2000 da vere protagoniste della musica italiana. In tanti ricorderanno la coppia Paola e Chiara, che con Vamos a bailar e Festival hanno fatto ballare milioni di italiani. Oggi il post condiviso da Chiara sta facendo parecchio preoccupare chi da anni continua a seguirla. In particolare, ad allarmare è la frase “spesso subisco violenze senza motivo”.

A cosa si riferisce la ‘bionda’ del duo Paola e Chiara? In tanti stanno commentando questo suo particolare sfogo, che è arrivato dopo mesi di assenza da Instagram. In particolare, la Iezzi decide di rispondere alla regista Michela Andreozzi, la quale le chiede cosa le sta accadendo. “Periodo un po’ così, spero tanto passi, grazie Michela”, queste le uniche parole della cantautrice.

“Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene”, scrive in questi minuti per ringraziare tutti coloro che si stanno preoccupando. Un post enigmatico che non dà spiegazioni dettagliate. Neppure la sorella Paola sembra voler entrare nel dettaglio. Nelle sue Stories di Instagram condivide il titolo di un articolo del Corriere della Sera: “Una pausa dai social rende meno ansiosi e più felici, lo conferma uno studio”.

Si parla, appunto, di assenza dai social network, come quella di sua sorella Chiara, che oggi è tornata attiva solo per condividere questo suo enigmatico sfogo. Non resta che attendere per scoprire cosa sta accadendo alla più grande delle sorelle Iezzi in questi mesi. Intanto, c’è chi è sicuro che Chiara si riferisca ai commenti che riceverebbe da parte degli haters.

Paola e Chiara Iezzi oggi, che fine hanno fatto

Hanno fatto cantare e ballare milioni di italiani Paola e Chiara. Dopo il grande successo ottenuto e i ruoli da vere protagoniste all’indimenticabile Festivalbar, il duo più amato negli anni ’90 si è sciolto definitivamente nel 2013. Per loro non c’è mai stato un addio definitivo alla musica. Hanno, però, preso strade diverse. Nel 2007 Chiara ha tentato di intraprendere una carriera da solista con il brano Nothing at All.

Anche Paola ha fatto lo stesso tentativo. Più volte hanno cercato di tornare a formare il duo di un tempo, senza ottenere il successo sperato. Chiara ha deciso di iniziare gli studi di recitazione e, infatti, oggi si dedica al teatro e alla televisione. Pare che recentemente abbia lavorato come regista e produttrice cinematografica. Inoltre, si divide tra Los Angeles e Milano.

Tra le sue passioni oggi c’è anche la moda. Invece, Paola ha preferito restare ancorata al mondo della musica. Nel 2015 ha cercato di ritrovare il suo posto, prendendo parte a The Voice. Oggi lavora come cantante, dj e produttrice discografica