Paola e Chiara, tutta la verità su litigio, reunion e perché si sono divise

Paola e Chiara hanno fatto per anni il bello e il cattivo tempo del pop italiano. Le due sorelle Iezzi sono diventate fra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, complice il Festivalbar, il punto di riferimento di un’intera generazione di ragazzi e ragazze che cantavano sotto palco le loro canzoni a squarciagola o le ballavano in discoteca. Ma poi, ad un certo punto, qualcosa nel meccanismo si era rotto.

Nel 2013, Paola e Chiara decisero che le loro strade si sarebbero divise, una volta e per tutte. La fine del progetto musicale gettò nello sconforto chi per tanto tempo le aveva seguite con affetto, particolarmente i membri della comunità LGBT che le ha rese due vere e proprie icone.

Paola e Chiara, così, presero due strade separate, occupandosi dei loro rispettivi progetti individuali. Paola, in particolare, si è fatta conoscere negli ambienti meneghini come dj ed è stata proprio lei, di recente, a parlare dei motivi dietro lo scioglimento, ma paventando anche la possibilità di una reunion.

Collegatasi in diretta Instagram, Paola Iezzi ha tenuto a commentare un po’ l’enorme affetto ricevuto nelle scorse ore dopo il ritorno di Paola e Chiara, dopo tanti anni, su un palco insieme. Già qualche giorno fa, in occasione di un evento speciale a Milano, le due sorelle si erano fatte rivedere insieme “in console”.

Successivamente, le due cantanti si sono esibite dal vivo una di fianco all’altra durante il recente concerto che Max Pezzali ha tenuto allo Stadio Comunale di Bibione. Qui le due sorelle hanno cantato insieme al collega Tieni il tempo, uno dei pezzi più celebri degli 883. La presenza di Paola e Chiara sul palco ha mandato in brodo di giuggiole gli utenti sui social, che hanno fatto schizzare il nome del duo in vetta ai TT italiani su Twitter.

Alla luce di questo effetto nostalgia, Paola si è sentita in dovere di ringraziare tutti, parlando un po’ con il suo pubblico delle ragioni per cui la storia di Paola e Chiara si è conclusa. Ecco le sue dichiarazioni, riportate anche da Rolling Stone:

“Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta. Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.”