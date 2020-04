Paola Di Benedetto: la ‘puntura’ a Denver. Clizia e Fernanda? “Tristi”

Paola di Benedetto mostra i denti: la ‘puntura’ ad Andrea Denver, la risposta piccata a Fernanda e Clizia sui kg presi e la riflessione sulla love story dell’ex di Sarcina e Ciavarro (“Sconosciuti”)

Paola Di Benedetto, dopo una settimana esatta dal trionfo al Grande Fratello Vip 4, si è confidata a ruota libera al magazine Chi, che, guarda a caso, è diretto dal demiurgo del reality più spiato d’Italia, Alfonso Signorini. L’influencer ha affrontato approfonditamente la sua esperienza nello show, facendo il punto anche su alcuni suoi ex compagni di viaggio. E, a sorpresa, ha pungolato anche alcuni volti con cui ha legato parecchio nella Casa, come ad esempio Andrea Denver e Paolo Ciavarro. Spazio anche a una piccola polemica del post reality. Fernanda Lessa e Clizia hanno ironizzato su qualche kg preso dalla vicentina durante il GF Vip. Anche per loro c’è stata una risposta decisa.

Paola: “Denver come un fratello, ma…”

Obiettivo di Paola prima dello show era far capire che non fosse “una bella statuina”. Traguardo raggiunto: nella sua avventura ha mostrato diverse volte gli artigli. Come dice lei non ha fatto il “comodino”. Cosa intende con questa parola di preciso? “C’è chi avrebbe potuto dare di più, esprimere opinioni senza mancare di rispetto”. Nomi e cognomi? La Di Benedetto non ha problemi a pronunciarli: “Mi sarebbe piaciuto che Andrea Denver, che per me è un fratello, prendesse una posizione, giusto per capire di che pasta è fatto”. Stesso discorso per Ciavarro: “Pure lui mi sarebbe piaciuto vederlo prendere una posizione, invece non l’ho mai sentito”.

La stoccata a Fernanda e Clizia

Per quel che riguarda la love story di Clizia e Paolo, l’influencer vicentina dichiara: “Non sono nessuno per dire se durerà. Posso dire che comunque se stanno bene e sono felici, auguro il meglio. Certo, l’amore nella Casa è una scommessa. Penso che lui e Clizia si debbano ancora conoscere perché ad oggi sono sconosciuti. Ma se si capiscono, auguro alla loro storia lunga vita.” Infine l’affondo sulla Incorvaia e Fernanda Lessa che hanno ironizzato sui suoi chilogrammi: “Se alla fine di un percorso così bello ti ritrovi a parlare dei tre chili che ho preso mangiando biscotti devi rivedere un paio di cose perché vuol dire che il tuo percorso è stato triste”