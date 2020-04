Paola Di Benedetto ad Adriana Volpe: “Mi hai salvata”, e sbuca Denver

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe protagoniste su Instagram: la diretta insieme

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe si sono scelte sin dal primo giorno al Grande Fratello Vip e sono molto unite anche oggi che possono sentirsi lontane dalle telecamere. Le due hanno raccontato spesso di essersi guardate negli occhi la prima sera nella Casa e da quel momento è iniziato un rapporto bellissimo. Adriana aveva chiesto a Paola se le andava di dormire insieme e la vincitrice ha accettato senza problemi. Quel letto della stanza blu è stato poi testimone di tante chiacchierate notturne e tantissime confidenze. Tra le due insomma è nato un rapporto meraviglioso e i fan ne hanno avuto conferma durante la diretta su Instagram di Paola e Adriana insieme.

Paola e Adriana in diretta su Instagram dopo il Gf Vip: cosa si sono dette

Le due si sono mostrate complici e affiatate come nella Casa. Si sono scambiate parole d’affetto e di stima e tanti racconti. Adriana ha anche presentato sua figlia Gisele a Paola, un momento molto emozionante per chi ha seguito la diretta su Instagram. E poi c’è stato un altro bellissimo momento, quando Paola ha ringraziato Adriana: “Non si può stare male con Adriana, è come stare in una botte di ferro. Tu per me lì dentro sei stata l’aria. Se non ci fossi stata tu… Non lo so. Mi hai salvata in tantissimi momenti. E io te ne sarò grata sempre”. Non è finita qui, perché ha proseguito così: “Poi lo sai cosa penso di te. Ti stimo come mamma, per la grande carriera che hai. Sei in esempio da seguire. E ti voglio tanto bene”.

Diretta Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, sbuca Denver: il commento

Nel bel mezzo della diretta è sbucato pure Andrea Denver! Il mancato finalista ha seguito la diretta di Adriana e Paola e ha lasciato loro un saluto. Un commento di cui però le due non si sono accorte. Ecco cosa ha scritto Denver: “Un bacio ragazze… Sempre un piacere sentire i vostri scambi”.