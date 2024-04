Paola Di Benedetto: nuova fiamma. Beccata con un calciatore

Paola Di Benedetto ha ritrovato l’amore: è stata beccata in aeroporto con un misterioso ragazzo. Pare che i due si frequentano da circa un mese.

L’influencer è stata vista in Svizzera e poi nell’aeroporto di Milano in compagnia di Mickael Facchinetti, un calciatore svizzero. Classe 1981, vive a Lugano ma ha passaporto italiano, è un difensore svincolato.

La Di Benedetto, dopo aver chiuso con Raoul Bellanova e non aver mai risposto apertamente alle voci sul presunto flirt con Fedez che lo avrebbe portato alla separazione, è stata beccata con questo calciatore. L’influencer è pronta quindi a viversi una nuova storia che per ora ha deciso di tenere riservata. I due però sono stati visti da diverse persone insieme. Queste lo hanno segnalato a Deianira Marzano.

La rottura con Raoul e le voci su Fedez

Dopo voci sempre più insistenti sulla rottura tra Paola e Raoul, il 10 gennaio è arrivata la conferma da parte di entrambi. Ma diversamente da quanto era uscito, pare che non ci sia stato nessun tradimento. La coppia, a causa di divergenze caratteriali, ha deciso di lasciarsi. In realtà non stavano da molto insieme, circa 6 mesi. Ma le foto che improvvisamente sono sparite dai social hanno fatto capire a tutti che le cose non stessero più andando bene.

Successivamente, però, dopo quel comunicato, la coppia è stata rivista insieme. Molti hanno pensato che la crisi fosse stata superata, ma in realtà non c’è stato nessun ritorno di fiamma.

Poi si è diffusa la voce del flirt con Fedez. Infatti pare che Chiara Ferragni e i membri della sua famiglia le abbiano tolto il follow su Instagram proprio per questo motivo. Nonostante il gossip si sia fatto sempre più insistente, la diretta interessata ha smentito tramite Chi, però non rilasciando vere e proprie dichiarazioni. Ma ha deciso di agire per vie legali contro chi ha diffuso la notizia. Anche Fedez a Belve si è infervorato, smentendo categoricamente la notizia.

E mentre l’ex vincitrice del Grande Fratello viene associata al rapper, lei viaggia con il calciatore Facchinetti con cui ormai si frequenta da circa un mese.