Paola Di Benedetto conferma la rottura con Raoul. Tutti i dettagli

I rumors circolati oggi vengono confermati dai diretti interessati. Paola Di Benedetto e Raoul Ballanova si sono lasciati. A dare la notizia i due, tramite una story simile, pubblicata su Instagram.

La coppia si era messa insieme prima dell’estate e condivideva spesso scatti. Recentemente, però, un utente ha fatto notare non solo che le foto sono sparite dai social, ma che addirittura i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Oggi è arrivata la conferma.

“Ciao a tutti. Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso, momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro. Un saluto a tutti voi“.

Comunicato simile messo dal ragazzo. La coppia conferma quindi la rottura ma smentisce il tradimento che fonti vicine avevano dichiarato. Secondo segnalazioni arrivate ad Alessandro Rosica, infatti, sembra che lui l’abbia tradita con un’altra. Ma i due negano.

La storia d’amore

I due erano usciti allo scoperto quest’estate dopo che, a inizio giugno, Fabrizio Corona aveva lanciato il gossip. Su Telegram, l’ex re dei paparazzi aveva anche messo un video in cui lei baciava il calciatore.

Poi quest’estate gli scatti pubblicati mentre erano in vacanza insieme e sembrava tutto procedere a gonfie vele fin quando gli utenti hanno incominciato a notare dai social che qualcosa fosse cambiato. Poi, qualche giorno fa, l’indiscrezione ed oggi la conferma.

Chi è Raoul Bellanova

L’ex della Di Benedetto è un calciatore classe 2000, nato a Rho, in provincia di Milano. Attualmente è un difensore del Torino. Lui e Paola molto probabilmente si sono conosciuti a Milano, infatti, lui fino a giugno, era in prestito all’Inter. La speaker radiofonica è 5 anni più grande di lui.

Le storie passate di Paola

La Di Benedetto è un personaggio molto chiacchierato nel mondo del gossip. Molto seguita è stata la storia d’amore con il cantante Federico Rossi, finita dopo 3 anni. Nonostante la rottura i due hanno sempre parlato bene l’uno dell’altra e sono rimasti in ottimi rapporti. Poi nell’estate 2022, Paola è stata sorpresa con Rkomi, ma la relazione non è durata a lungo. Durante lo scorso anno le sono stati affibbiati una serie di flirt con Matteo Berrettini e poi con il cantante Luigi Strangis, ma non è mai arrivata la conferma.