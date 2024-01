Paola Di Benedetto, è finita con il nuovo amore? L’indiscrezione

Solo qualche mese fa erano iniziate a trapelare le foto che confermavano l’amore tra Paola Di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova. Ora, però, pare che questa love story stia attraversando acque non proprio tranquille, o almeno questo è ciò che si vocifera. Ecco cosa sarebbe successo.

Di Benedetto e Bellanova: amore al capolinea? La segnalazione

A scatenare il nuovo gossip è stata una segnalazione anonima arrivata ad Alessandro Rosica, che l’ha prontamente riportata nelle sue stories di Instagram. L’utente in questione, infatti, ha fatto notare come, al momento, Paola Di Benedetto non segua più Bellanova e abbia addirittura cancellato le foto con lui (sul profilo del calciatore, invece, risulta che Bellanova segua ancora Paola). L’utente sopra citato ha inoltre avanzato l’ipotesi che tra i due possa essere in corso una crisi o, addirittura, che ci sia stata la rottura.

Una segnalazione simile è arrivata anche a Deianira Marzano, con quest’ultima che, nelle stories, ha però aggiunto un presunto dettaglio su quanto sarebbe accaduto tra i due: “Pare si tratti di tradimento, non di lei, così dicono fonti vicine alla coppia“. Al momento, si tratta di indiscrezioni non confermate e che vanno prese con le pinze. Rimane da capire, infatti, se tali voci possano trovare una qualche conferma da parte dei diretti interessati.

A lanciare un primo scoop sulla storia tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova era stato Fabrizio Corona, a metà dello scorso giugno. Per dare la notizia, l’ex re dei Paparazzi aveva infatti pubblicato dei video su Telegram in cui si vedeva una ragazza mora (presumibilmente Paola Di Benedetto) mentre baciava il calciatore. Alcuni giorni dopo, inoltre, erano uscite delle fotografie che ritraevano i due in atteggiamenti intimi. Paola e Raoul, in questi scatti, erano apparsi complici e spensierati, lasciando intendere come fosse sbocciato l’amore.

Paola Di Benedetto: gli altri gossip

Prima ancora della storia con Raoul Bellanova, Paola Di Benedetto era stata al centro di altri gossip sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia con Rkomi, si era vociferato di altri flirt con volti noti come il tennista Matteo Berrettini e Luigi Strangis (ex allievo di Amici). Qualche mese fa, inoltre, l’ex vippona era stata beccata in compagnia dell’ex fidanzato Federico Rossi, il che aveva portato ad ipotizzare un possibile ritorno di fiamma tra i due. Scenario, questo, che era stato prontamente smentito da Paola.