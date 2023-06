Paola Di Benedetto è innamorata: la foto conferma il nuovo amore

Da mesi, ormai, escono continuamente nuovi gossip sulla vita sentimentale di Paola Di Benedetto. Dopo la fine della breve storia con il cantante Rkomi della scorsa estate, si è poi mormorato di diversi flirt con altri personaggi dello spettacolo, come il tennista Matteo Berrettini e l’ex allievo di Amici Luigi Strangis. Inoltre, proprio recentemente, l’ex vippona era stata beccata in compagnia del suo ex fidanzato Federico Rossi e in tanti avevano subito ipotizzato un ritorno di fiamma. Ritorno prontamente smentito dalla giovane, che ha sottolineato come tra i due ci sia solo una bella amicizia. Infine, però, dopo una serie di rumor, pare che Paola abbia finalmente ritrovato l’amore tra le braccia del calciatore Raoul Bellanova. A confermare il tutto, delle foto che li ritraggono in atteggiamenti molto intimi.

Lo scoop era stato lanciato da Fabrizio Corona sul suo canale Telegram alcuni giorni fa. L’ex re dei paparazzo aveva diffuso la notizia secondo la quale il giocatore dell’Inter e l’ex vippona sarebbero stati visti baciarsi in un noto locale milanese. Adesso, a conferma di ciò, sono arrivate delle foto in cui si vedono chiaramente i due scambiarsi un tenero bacio in un ristorante. A diffondere gli scatti è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che avrebbe ufficializzato la nascita di questa nuova coppia.

I diretti interessati non si sono ancora espressi sulla vicenda e continuano a voler tenere riservata la loro vita privata. Tuttavia, le foto di Raoul e Paola complici e spensierati sono più che esplicative e lasciano poco spazio all’immaginazione. Non resta che attendere per capire come procederà questa storia e per scoprire quando i due decideranno di ufficializzare la relazione anche sui social.

Raoul Bellanova, chi è

Raoul Bellanova è nato il 17 maggio 2000 a Rho, in provincia di Milano. Sin da piccolo, mostra un grande talento nel calcio, convertendosi in una giovane promessa del pallone. Al momento, milita come difensore dell’Inter, in prestito dal Cagliari. Recentemente, è finito al centro del gossip per la storia con la conduttrice e showgirl Paola Di Benedetto, di cinque anni più grande.