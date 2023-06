Paola Di Benedetto, Corona: “Ecco il suo nuovo fidanzato famoso”

Oggi Fabrizio Corona ha lanciato un altro dei suoi scoop. Questa volta a esserne protagonista è stata la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto. Come in molti sapranno ultimamente la modella è stata al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Federico Rossi, prontamente smentito dalla diretta interessata che ha confermato esserci solamente un rapporto di amicizia tra lei e il cantante romagnolo. A oggi, dopo la rottura con Rkomi e i rumors sulla presunta liaison con il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis, pare che Paola Di Benedetto abbia finalmente ritrovato l’amore al fianco di un noto calciatore. Questo è ciò Fabrizio Corona ha riportato sul suo canale Telegram. Ecco cosa ha detto l’ex re dei paparazzi.

La nuova storia d’amore di Paola Di Benedetto

Per dare la notizia dell’amore sbocciato tra la modella e il famoso calciatore Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo canale Telegram alcuni video in cui si vede una ragazza mora (presumibilmente Paola Di Benedetto) intenta a ballare e baciare un giovane calciatore dell’Inter di nome Raoul Bellanova.

“Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La “coppia” dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la showgirl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumors con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter. In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande un bocca al lupo per il nuovo amore”.

Queste le parole con cui Fabrizio Corona ha comunicato la notizia a tutti i followers iscritti al suo canale di Telegram, dando anche dei dettagli inediti della serata Milanese trascorsa da quella che ormai è stata già ribattezzata come la “coppia dell’estate“. Per il momento nessuno dei due interessati ha ancora confermato o smentito la notizia. Per quanto sappiamo in queste settimane l’ex gieffina è molto impegnata e concentrata sul suo lavoro: per esempio lo scorso sabato è stata una delle co-conduttrici del “Future Hits Live 2023” di Radio Zeta che si è svolto al Foro Italico.

La smentita del ritorno di fiamma con Federico Rossi

Solamente pochi giorni fa la showgirl era stata vista al concerto degli Zero Assoluto in compagnia dell’ex fidanzato Federico Rossi da alcuni fans. Le foto della presunta coppia hanno fatto letteralmente il giro del web e in molti hanno iniziato a chiedersi se tra la modella e il cantante ci fosse stato un ritorno di fiamma.

A quanto pare non è così e a dichiararlo è stata la stessa Di Benedetto qualche ora dopo: “So che certe dinamiche fanno parte di questo ambiente e capisco i gossip. Ho preso tutto con ironia, però con Federico c’è solo amicizia e tanto rispetto. IO e lui ci vogliamo molto bene. Anche da ex si può restare in buoni rapporti. E spero di continuare ad avere questo bel rapporto anche in futuro”.