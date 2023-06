Paola Di Benedetto, di nuovo amore con Federico Rossi? Parla lei

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi. I due infatti sono stati paparazzati insieme al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. La prima a riportare la notizia di questo avvistamento era stata Deianira Marzano pubblicando uno scatto sulla sua pagina di Instagram che le era stato inviato da un utente presente al concerto. Anche se i due non si sono mai scambiati nemmeno un bacio sono stati in molti a pensare che potessero essere tornati insieme (ancora una volta).

Il chiarimento di Paola di Benedetto

A chiarire ogni dubbio è stata la stessa Paola Di Benedetto che nel corso di un’intervista rilasciata a TAG24, a margine della conferenza stampa di Future Hits Live che andrà in scena a Roma sabato 10 giugno dal Centrale del Foro Italico, ha finalmente chiarito quale sia il suo attuale rapporto con Federico Rossi. “Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta“.

La conduttrice radiofonica ha poi continuato precisando: “Ad oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa “come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?”. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore.”

Insomma, è definitivamente escluso che tra i due si sia riaccesa la passione. Stando alle parole della conduttrice tra lei e l’ex fidanzato ci sarebbe un puro e semplice rapporto di amicizia. Sono quindi andate distrutte le speranze di tutti quei fan della coppia che avrebbero voluto assistere a un loro ritorno.

La storia d’amore con Rkomi e le voci su Luigi Strangis

A giugno dello scorso anno era arrivata la conferma della relazione di Paola Di Benedetto con il cantante Rkomi, ufficializzata da una fotografia postata da Fedez sul suo profilo di Instagram che lo ritraeva in compagnia della moglie Chiara Ferragni e della neo coppia. Una relazione che ha trovato la sua conclusione pochissimo tempo dopo. A soli due mesi dal loro primo bacio rubato dai paparazzi, Dagospia aveva dato la notizia circa la fine della breve love story tra il cantante e la conduttrice radiofonica.

Recentemente invece la Di Benedetto è stata al centro del gossip per un presunto flirt con il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis. I due avevano pubblicato diverse foto insieme ma, poco dopo, è stata proprio l’ex gieffina a smentire il presunto flirt dicendo che tra lei e Strangis c’è solo amicizia.